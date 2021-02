Ja hoor! Basisbeursmoordenaars van D66 zien zichzelf als dé onderwijspartij: ‘We hebben zo veel bereikt!’

“We zijn de Onderwijspartij met hoofdletter O,” aldus de spindoctoren bij D66. Ze zijn echt compleet van het padje af als ze denken dat D66 moet verkondigden dat ze dé onderwijspartij van Nederland zijn. Ondanks de afschaffing van de basisbeurs, het gigantische lerarentekort en de kwalitatieve daling van het Nederlandse onderwijs blijft de partij trots op wat is bereikt: helemaal niks.

D66 heeft de afgelopen vier jaar een minister voor onderwijs mogen leveren: Ingrid van Engelshoven. Toch zal de partij niet snel bekend gaan staan als onderwijsverbeteraars. Studenten hebben, mede door de afschaffing van de basisbeurs, gigantische schulden opgebouwd. De Nederlandse schoolprestaties kelderen hard, maar toch durft D66 te zeggen dat ze puike prestaties hebben geleverd. Wonderlijk, toch:

We zijn de Onderwijspartij met hoofdletter O. Met plannen voor gratis kinderopvang, extra mensen voor de klas in kansarme wijken. De basis weer op orde. Was het de afgelopen jaren voldoende? Nee. Ik ben trots op wat is bereikt, maar onze ambities gaan verder.@SigridKaag #ditisM pic.twitter.com/tdjCv5EJhT — D66 (@D66) February 1, 2021

D66 profileert zich de laatste jaren altijd als dé onderwijspartij. De afgelopen vier jaar hadden ze de kans om dit eens echt te bewijzen. Helaas zijn ze zelf toch echt gezakt voor deze test. De partij heeft niet kunnen leveren wat ze hadden beloofd. Ze hebben de trend van steeds maar dalende kwaliteit in het Nederlandse onderwijs niet kunnen veranderen.

Gisteren bij M mocht onze (proest!) ‘toekomstige premier’ uitleggen waarom D66 toch niet zo veel heeft bereikt als onderwijspartij, ondanks dus die vermeende hoofdletter O. Uiteraard lag dit allemaal niet aan D66 zelf, want zij hadden toch wel degelijk enkele dingen bereikt en de ambities van deze zo intens progressieve partij reiken zogenaamd nog veel verder. Als het aan Kaag ligt gaat D66 door met hun niet-bestaande hervormingen binnen het onderwijs:

Hoe kan het dat er nog steeds zo weinig is gedaan aan de kansenongelijkheid binnen het onderwijs? @sigridkaag reageert bij M 👇 #ditisM pic.twitter.com/RlhpO9jItI — Margriet van der Linden (@dit_is_M) February 1, 2021

Margriet van der Linden stelde zelfs een terechte kritische vraag over D66 als onderwijspartij, maar Kaag wist de kritiek binnen enkele seconde weg te wuiven met enkele kul-argumenten. Geen verrassing, natuurlijk. De partij is natuurlijk bij lange na niet de gedroomde onderwijspartij. Ze hebben niks geleverd en zullen dat ook niet snel doen. Het is dan ook geen ‘hoofdletter O’, die boven de sociaal-liberale onderwijsparagraaf schittert. Je moet even beter kijken: het is een dikke vette nul.