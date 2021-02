Lol! PvdA-leider Ploumen verkiest Tweede Kamer boven kabinetsdeelname: ‘Ik ben een activiste!’

De nieuwbakken PvdA-leider Lilianne Ploumen lijkt weinig vertrouwen te hebben in een goed resultaat voor haar partij in de aankomende verkiezingen. Liever verkiest ze een ‘activistische’ positie in de Tweede Kamer dan een onbenullige functie binnen het kabinet. Wel realistisch gedacht voor een partij met nauwelijks meer dan 10 zetels.

Het was een merkwaardig optreden van de PvdA-leider bij WNL op Zondag. Ze gaf de voorkeur te geven voor een plek binnen de oppositie boven dat van een (onbeduidende) plek binnen het kabinet. Liever een activistische oppositieleider dan vicepremier. Ploumen is namelijk van mening dat ze “heel goed het PvdA-geluid” kan laten horen vanuit de Tweede Kamer.

Het lijkt erop dat de PvdA zich hiermee distantieert van kabinetsdeelname als ze niet de gewenste portefeuilles krijgen. Ploumen is er van overtuigd dat ze met de PvdA meer invloed kan leveren als oppositie partij. Ze ziet zichzelf namelijk als een echte “activist”. Wat ze niet eens ironisch bedoelt. Bij WNL zei ze het volgende hierover:

“Ook in het parlement heb je activistische politici nodig die opkomen voor hun zaak. Honderdvijftig mensen steken daar elke dinsdag hun hand op en zeggen duidelijk ‘ja of nee’, en de invloed van politiek leiders in de Tweede Kamer is groot. U overvalt me een beetje met de vraag, maar hoort mijn reactie. Ik zit na de verkiezingen liever in de Kamer dan in een nieuw kabinet”

Het is nogal een opmerkelijke uitspraak, veel mensen op links hopen dat er zo veel mogelijk linkse partijen in het kabinet komen. Op die manier kunnen ze de koers van het kabinet medebepalen. Maar het lijkt erop dat Ploumen liever nog vier jaar in de oppositie blijft zitten.

Geen gekke gedachte, de PvdA is een middenmoter in de peilingen. Als ze al mogen aanschuiven bij een eventuele kabinetsformatie dan kan de partij weinig prominente functies opeisen. Maar aan de andere kant: met al die dichtgetimmerde regeerakkoorden in Nederland kunnen we moeilijk spreken over een invloedrijke oppositie. Doordat we in Nederland opgescheept zitten met regeerakkoorden, en ijzeren fractiediscipline, is de invloed vanuit de oppositie vaak marginaal. Ploumen zou dit als geen ander moeten weten: ze is immers zelf minister geweest in kabinet met ijzeren fractiediscipline.

Maar PvdA als oppositie partij kan geen kwaad voor Nederland.