Video! Syp Wynia: ‘Afgelopen jaar zagen we hoever overheden durven in te grijpen ons leven!’

Opiniemaker en journalist Syp Wynia schoof aan bij WNL Opiniemakers om te praten over de alsmaar groter wordende overheid. 2020 was een test waarin we zagen hoever overheden durven te gaan om in te grijpen in ons leven, en ook zagen we hoeveel overheidsingrepen de burger zomaar accepteert.





“We hebben afgelopen 12 maanden een test gezien hoe ver de overheid bereid is te gaan om in te grijpen in het leven en hoever burgers bereid zijn om die ingrepen van de overheid te accepteren.”

“Bedoeld of onbedoeld”, zo stelt Wynia, zagen we hoever de bureaucratische machten gingen om invloed te krijgen op de burgers. De lockdown, en zeker enkele strenge maatregelen zoals de avondklok, zijn enorm ingrijpend. De overheid bepaalt van de ene dag op de andere dag wanneer wij wel of niet uit ons eigen huis mogen komen.

Wynia stelt terecht dat niemand kon bedenken dat het 12 maanden geleden deze kant op zou gaan. De overheid is in rap tempo een stuk machtiger geworden. En veel burgers lieten dit zonder slag of stoot gebeuren. Terwijl de kritiek tegen de noodwet wel degelijk te horen was, maar uiteindelijk werd veel van de kritiek door het kabinet naast zich neergelegd. Toch vonden veel mensen het wel prima dat de overheid zo veel macht naar zich toe trok.

Volgens Wynia hebben we het afgelopen jaar juist minder democratie gekregen en ik vrees dat hij hier helemaal gelijk in heeft. De achterkamertjespolitiek is alleen maar toegenomen, de verlenging van de noodwet is zonder democratisch debat verlengd. De vraag is natuurlijk hoe wenselijk dit is, en natuurlijk: wanneer keren we terug naar het ‘normaal’? Bepaalde democratische principes zijn door de coronacrisis opzij geschoven, iets wat uiteindelijk de democratie in zijn geheel ondermijnd. Wynia stelt terecht dat bepaalde zaken, die we altijd als dystopische fenomenen zagen, ineens ‘normaal’ zijn geworden.

De overheid heeft meer grip gekregen op ons leven, en de gevolgen daarvan ondervinden we vandaag de dag.