Wat goed! Zélfs Martien Meiland heeft het he-le-maal gehad met Mark Rutte en de VVD en stemt uit pure wanhoop maar ‘op de dieren’

Martien Meiland, ’s Lands meest bekende reality-ster, stemde jarenlang op de VVD. Maar zélfs Martien ziet dat de VVD inmiddels in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen en nagenoeg reddeloos is. De partij van Mark Rutte kan er dus letterlijk weer een stemmetje bij aftrekken.

De VVD staat weliswaar nog steeds op ‘ongekende hoogte’ in alle peilingen, maar de steun brokkelt langzaamaan -stukje bij beetje- af, zo zagen we dat onlangs terug in diverse peilingen waaronder die van Kantar. Nu zelfs Martien zijn kont tegen de krib heeft gegooid valt het voor Rutte maar te hopen dat hij ooit nog een partner buiten een coalitie zal vinden.

Jarenlang stemde Martien op de VVD, maar ook hij heeft nu het licht gezien buiten de diepste krochten van het heelal. Zo zegt hij dat hij voortaan niet meer op de VVD van Rutte zal stemmen omdat hij het vertrouwen in die partij is verloren. Het alternatief van Martien laat misschien ook te wensen over, want zijn stem gaat nu naar de Partij voor de Dieren.

Maar ach, liever een stem op ‘de dieren’ dan een stem op de natte rolmops Mark Rutte. Zo zou je het immers ook kunnen zien. En daarbij: Elke stem minder op de VVD en andere coalitiepartijen van Rutte III geven nog enigszins uitzicht op een ander beleid na de verkiezingen van 17 maart.

Dus laten we afsluiten met: ‘Wijnen, wijnen, wijnen’ en hopelijk -na 17 maart- ‘proosten, proosten, proosten!’