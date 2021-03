Baudet: ‘Wij willen een zakenkabinet en als dat niet gebeurt, dan een coalitie over rechts. Er is een meerderheid!’

Thierry Baudet is, dat zal niemand verbazen, buitengewoon tevreden over het resultaat van Forum voor Democratie bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag. Niet zo gek natuurlijk, want FVD ging er met maar liefst zes zetels op vooruit: van twee naar acht. Dat is nogal wat. Bij de vergadering van fractieleiders zal Baudet nu aandringen op het vormen van een zakenkabinet gesteund door “wisselende meerderheden.” Willen de andere partijen daar niet aan? Dan moet er geformeerd worden over réchts. Er is immers duidelijk een rechtse meerderheid.

Baudet: ,,Ik vind dit een prachtig resultaat. Ik had op meer gehoopt, maar we zijn ontzettend blij. We zijn de grootste winnaar geworden." pic.twitter.com/t5I8lEe7Bq — Tobias den Hartog (@TobiasdenHartog) March 18, 2021

“Ik vind dit een prachtig resultaat. Ik had op meer gehoopt, maar we zijn ontzettend blij. We zijn de grootste winnaar geworden,” citeert AD-‘verslaggever’ Tobias den Hartog de FVD-leider. “Nu gaan we keihard aan het werk.” Want FVD wil een zakenkabinet met vakministers en wisselende meerderheden.

“En anders een coalitie over rechts. Dat kan. Er is een meerderheid,” zegt hij terecht.

Dat klopt natuurlijk honderd procent. Als de voorlopige prognose klopt heeft de VVD 35 zetels, de PVV 17, het CDA 15, Forum voor Democratie 8, JA21 4, en de SGP 3. Je komt dan op 82 zetels uit. Het kan dus ook zonder JA21 of de SGP. Er kan gekozen worden uit één van die twee. Maar als je dan over rechts gaat, pak ze dan maar allebei mee zodat je geen andere ruimte laat daar. Echt een rechts blok. Het kan.

Maar natuurlijk is een zakenkabinet het allerbeste idee. Niet omdat ‘experts’ wel even weten hoe alles moet. Als libertariër geloof ik dat niemand expert genoeg kan zijn om een heel land even te leiden. We moeten vooral zoveel mogelijk vrijgelaten worden en ons eigen ding kunnen doen. Dáár wordt Nederland pas echt beter van.

Nee, ik ben dus niet voor een zakenkabinet omdat ‘vakministers’ duizend keer beter zijn dan politieke ministers (hoewel ze ongetwijfeld wel beter zullen presteren dan types als Hugo de Jonge, natuurlijk). Waarom dan wel? Heel simpel: omdat een zakenkabinet verder afstaat van het parlement. Met zo’n kabinet creëer je een gezonde politieke situatie met een parlement dat het kabinetsbeleid niet ten koste van alles probeert te verdedigen, maar het juist hard controleert. Dat is nou precies wat het parlement hóórt te doen – en het is ook waarom de manier waarop het doen met elkaar inherent problematisch is.

Gaat dat dan ook gebeuren? Natuurlijk niet. Want Mark Rutte en zijn VVD hebben zich totaal verbonden aan het progressief-globalistische plan van de Build Back Better-gekte. Dat oude normaal wíllen ze helemaal niet terugkrijgen. Het MKB móét gesloopt worden. Menselijk contact moet geminimaliseerd worden… en de hele economie moet op de kop om zogenaamd “duurzaam” te worden. Dat is wat Rutte én zijn VVD willen… en dat is waarom ze ‘gewoon’ weer over links gaan straks met al die gekke woke-klimaat-antifa-corona-mafketels.