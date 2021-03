Bedankt, “ondernemerspartij” VVD! Recordaantal ondernemers stopte dankzij compleet gefaalde corona-aanpak

2020 was werkelijk waar een rampzalig jaar voor ondernemend Nederland. Zo’n 140.000 mkb’ers zijn ermee gestopt, blijkt uit de cijfers van het CBS. Vooral veel ondernemers in de horeca hebben het bijltje erbij neergegooid. En tot op heden biedt 2021 nog weinig hoop voor veel ondernemers.

Een recordaantal ondernemers heeft vorig jaar zijn of haar onderneming moeten stoppen door de coronacrisis. Dit was een stijging van maar liefst 20 procent ten opzichte van 2019. De meeste ondernemingen sloten de deuren in de laatste twee kwartalen van het jaar, zo meldt het AD. Ondanks dat de zelfverklaarde ondernemerspartij VVD inmiddels alweer tien jaar aan het roer stond.

De cijfers zijn werkelijk waar dramatisch: bijna 90 procent van de gestopte ondernemingen zijn eenmanszaken of zzp’ers, maar zo’n 10 procent had twee tot tien man als personeel in dienst. Vooral kleine ondernemingen, het zuurdesem van deze samenleving, zijn dus hard getroffen door de crisis en de daar bijhorende door premier Rutte afgekondigde lockdown. Voorlopig is het toekomstperspectief allesbehalve rooskleurig: de horeca ligt nog steeds op haar gat, en moet nog minstens tot Pasen de deuren gesloten houden. Ook is de verwachte economische groei ronduit slecht: Nederland bungelt helemaal onderaan in de verwachtingen.

Niet écht wat ondernemers verwachten dat er zou gebeuren toen tien jaar geleden ‘hun’ VVD het Torentje binnentrad: een haperende economie, een vijandig ondernemersklimaat en een onbetrouwbare overheid.

En zo vangt de kleine ondernemer de grootste klappen op ‒ en de beloofde steunpakketten zijn bij lange na niet genoeg om de verliezen weg te poetsen. En áls ondernemers al wat hebben aan de steunpakketten dan blundert men met het op tijd uitbetalen. Tel daarbij één van de zwaarste lockdowns van heel Europa ‒ met slechts matig resultaat ‒ bij op, en de ramp is compleet.

Nederland staat aan de rand van de afgrond, met dank aan de VVD en hun beleid dat ondernemend Nederland rechtstreeks de vernieling in helpt. Maar Rutte is straks wél de langstzittende premier aller tijden. Nou, jottem. Daar doen we het allemaal voor!