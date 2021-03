Ex-GL-Kamerlid Özütok haalt uit naar Moslimbroeder-politica Bouchallikht: ‘Gaat richting vergoelijking sharia!’

Voormalig GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok is nog nauwelijks een dag Kamerlid af of haalt nu al hard uit naar nieuwkomer Kauthar Bouchallikht, en daarmee ook naar haar eigen partij. Ze vindt de uitspraak van Bouchallikht dat ‘mannen en vrouwen die zelf kiezen om gescheiden te zitten een vorm van vrijheid is’ een vergoelijking van de sharia. Pittige uitspraken van Özütok.

Er ontstond gisteren nogal wat ophef, zoals zo vaak de laatste tijd, naar aanleiding van alweer een bizarre uitspraak van het nieuwe Kamerlid Bouchallikht. Ze vindt het namelijk ook een vorm van vrijheid als mannen en vrouwen zelf ervoor kiezen om gescheiden van elkaar te zitten.

Deze opmerking schoot in het verkeerde keelgat van voormalig Kamerlid Özütok, die als portefeuille onder andere het onderwerp emancipatie had. De seculiere oud-parlementariër gaf Bouchallikht een flink verbaal standje.

Separatie van man/vrouw vanwege cultuur of geloofsovertuiging werp ik verre van mij👇🏼 https://t.co/hTDW1is0No — Nevin Ozutok (@NevinOzutok) March 30, 2021

Toen even later NRC-columnist Aylin Bilic zich er ook mee bemoeide, liet Özütok het achterste van haar tong zien. Bouchallikht vergoelijkt de sharia met haar onbezonnen nonsens over gescheiden zitplaatsen, oppert ze:

Dit lijkt richting vergoelijking Sharia te gaan — Nevin Ozutok (@NevinOzutok) March 30, 2021

Özütuk stond als Kamerlid extreem laag op de kieslijst van GroenLinks, en behaalde niet genoeg voorkeurstemmen om de Tweede Kamer binnen te komen. Nu ze vrij is van de strikte fractiediscipline haalt ze direct uit naar een partijgenoot van haar, die kennelijk niet van plan is om de seculiere lijn van Özütok voort te zetten.

De afzwaaiende politica heeft overigens helemaal gelijk. Het is te bizar voor woorden dat GroenLinks iemand als Moslimbroederschap-jeugdbestuurder Bouchallikht omarmt en tot het uiterste verdedigt. Hoe de progressieve, seculiere waarden van de partij overeenkomen met de conservatieve, en volgens Özütok “sharia vergoelijkende”, waarden van Bouchallikht is dan ook voor velen een raadsel.

De opmerkingen van Özütok laten in ieder geval zien dat zeker niet iedereen bij GroenLinks blij is met dit nieuwe Kamerlid. Terecht, natuurlijk. Want liefhebbers van de sharia hebben niets te zoeken in ’s lands hoogste vergaderzaal.