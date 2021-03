Exit polls overdreven ‘WINST!’ D66 enorm! Nog maar 23 zetels over van de ‘geschatte 27’

Oh wat was het groot feest bij D66 gisteravond. De partij zou volgens de media een historische zege geboekt hebben. Oké, de nepdemocraten bleven weliswaar kleiner dan de nepliberalen van de VVD, maar ze zouden zomaar 27 zetels ofzo kunnen krijgen. Nog nooit gebeurd! Wat een prestatie! Halve premier Kaag!

Maar toen begon het echte tellen. En wat gebeurde er? De 27 zetels werden er 26. Toen 25. Toen 24. En nu berichten diezelfde media opeens dat het er dan toch ‘maar’ 23 worden.

Natuurlijk, dat is nog altijd een winst van 4 zetels; een prestatie waar D66 blij mee kan zijn. Maar het narratief was vannacht dat D66 op ongekende wijze had toegeslagen. Dat Nederland massaal licht groen gekleurd was. Dat Sigrid Kaag gezien werd als een geweldige potentieel alternatief als premier op Mark Rutte. Oh ja, ze stond al klaar om het van hem over te nemen bij de volgende verkiezingen (of als hij tussentijds van zijn troon gestoten wordt door deze of gene controverse, wat niet geheel ondenkbaar is).

Maar nu blijkt dat die ‘winst’ van 8 zetels… er eigenlijk maar 4 zijn. Dat is nogal een verschil. En D66 zit de VVD niet redelijk op de hielen; het gat met de blauwen is maar liefst 12 zetels. Dus ja, het was een goede avond voor de partij, maar het was allemaal nou ook weer niet zo ‘geweldig’ dat Kaag ervoor op een tafel moest springen en allemaal Wonder Woman poses moest doen.

Waarschijnlijk malen ze daar bij D66 én het mediakartel niet eens om. Het was de bedoeling dat Kaag als geweldig grote winnares werd neergezet – als dé winnares van de avond zelfs! – en dat is gelukt. Nu de cijfers daadwerkelijk bekend zijn weten we: dat was flauwekul. Thierry Baudet en zijn FVD zijn (met voorsprong!) dé grote winnaars, maar dat wilde het kartel natuurlijk niet toegeven toen alle ogen van de burgers gericht waren op het politieke spel. Nee, toen moest Kaag in de spotlight staan.

En wie pushten dat talking point over Kaag het hards? Juist, de quasi-journalisten van de NOS. Dat vindt ook oud-PvdA’er Jacques Monasch, die al langer klaar is met het walgelijke spel van het media- en partijkartel:

De #NPO wilde #D66 zo graag laten winnen dat ze zelfs de exitpoll voor D66 omhoog schroefde. Vier teveel, ruim boven de foutenmarge. Winst is uiteindelijk de helft. Nog knap, maar weer geen fraaie beurt vd NPO #verkiezingsuitslag — Jacques Monasch (@JacquesMonasch) March 18, 2021

