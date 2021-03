Frans Weisglas (VVD): ‘Als het wantrouwen volgende week niet uit de lucht is, is er maar één optie: nieuwe verkiezingen’

Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas houdt er ernstig rekening mee dat er binnenkort nieuwe verkiezingen worden gehouden. De reden is, hoe kan het ook anders, Omtzigt-Gate. Of, beter gezegd: de notitie van Kajsa Ollongren waaruit bleek dat de betrokken partijen het erover hadden dat ze CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt weg wilden promoveren met een nieuwe functie.

Natuurlijk, oké, de verkenners beweren nu dat dit gewoon wat brainstormen was, het kwam uit meerdere hoeken, het was mede-geïnspireerd door de media. Of iets dergelijks. Leuk geprobeerd, maar daar trapt natuurlijk geen zinnig mens in. VVD’er en oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas zegt nu dat, als een significant deel van de Tweede Kamer die mening deelt, de kans groot is dat er nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden.

Laat ze maar komen!

“Als het wantrouwen volgende week niet uit de lucht is, dan is er geen formatie mogelijk en dan is er maar één optie: nieuwe verkiezingen,” zegt hij bij Dit is de Dag. Hij verwacht dan ook dat het debat woensdag “keihard” gevoerd zal worden en dat er flink doorgevraagd wordt. Dit is, zegt hij, ook van groot belang. Want het echte verhaal “moet bovenkomen, anders blijft er wantrouwen bestaan. Dan kun je niet verder formeren. Als dit mislukt, rest ons niet veel anders dan het mooie rode potlood weer te gebruiken.”

Interessant genoeg gaat zelfs Weisglas niet mee in de flauwekulverhalen van de nieuwe verkenners. “Het is werkelijk zeer ongepast dat degenen die gecontroleerd gaan worden door die volksvertegenwoordiging, dat die over de samenstelling van die Kamer gaan nadenken,” legt hij uit. “Ik heb dat in de 24 jaar dat ik in de Kamer heb gezeten nooit meegemaakt.

“De Kamer,” zegt hij dan ook, “zal keihard opkomen voor een Kamerlid dat ten onrechte onderwerp van een verkenning is geworden.”

Ton F. van Dijk – journalist, met name voor HP de Tijd – was ook bij Dit is de Dag, en die voorspelt dat met name Wopke Hoekstra er met gestrekt been zal ingaan. Als hij dat niet doet heeft hij immers iets uit te leggen aan Omtzigt én diens vleugel in de partij. Het gevolg daarvan kan volgens Van Dijk weleens zijn dat het CDA sowieso niet mee kan formeren, puur en alleen omdat Hoekstra met name Kaag en Rutte zó hard moet aanpakken.

Laten we het hopen. Want wat er gebeurd is, is totaal onacceptabel. Helaas moet ik wel toegeven dat ik weinig fiducie heb in de Kamer. FVD zal er hard ingaan, en terecht. Dat geldt ook voor de PVV. Maar daarmee is het, denk ik, al heel snel wel gezegd. De andere partijen zijn te bang voor Rutte. En zij zullen dus elk flauwekulverhaal over de ware toedracht van de notitie accepteren. Niet omdat ze het echt geloven, maar omdat ze hopen dadt ze het dan snel onder het tapijt kunnen vegen en door kunnen gaan.