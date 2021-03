Functieelders-Kamerdebat geschorst! Wilders eist nu álle notities van de Omtzigt-verlakkende verkenners op

Het langverwachte én beladen Kamerdebat over de notities van de verkenners Ollongren en Jorritsma moest nog beginnen of werd alweer geschorst. PVV-leider Geert Wilders wil namelijk eerst openheid van de beruchte notities voordat het daadwerkelijke debat hierover plaatsvindt. Alle fractieleiders steunen dit voorstel tot openbaarmaking behalve VVD-leider Rutte.

Geert Wilders had natuurlijk geen zin in een debat over de notities van de verkenners zonder dat men de complete inhoud hiervan kende. Hij wil daarom alle stukken hebben en werd direct gesteund door SP-leider Marijnissen, die ook de aanvullende stukken wil hebben. Onder de aanvullende stukken valt ook een mogelijk herstelplan, wat dus betekent dat Marijnissen inzicht wil over de ideeën om zo snel mogelijk de economie en de samenleving te herstellen.

Het voorstel werd door bijna de hele Kamer gesteund, ook in tweede instantie door CDA-leider Hoekstra die eerst alleen instemde met een debat, behalve door VVD-leider Rutte. Wordt het de demissionair premier te heet onder de voeten?

Hoekstra (CDA) steunt openbaarmaking documenten nu toch, zegt hij tegen journalisten. https://t.co/LfmZ9bcjLZ — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) March 31, 2021

Pieter Omtzigt is helaas niet aanwezig bij het debat. Na zijn beëdiging is hij weer naar huis gegaan. Helaas kunnen we dus geen vuurwerk verwachten van Omtzigt, die voorlopig nog even wat extra rust moest pakken zoals hij zelf aangaf.

Gelukkig voor de CDA’er ruikt de rest van de Kamer bloed en zal menig er naar alle verwachting hard in vliegen.