FVD-leider Baudet niet de enige met scepsis over vaccins: meerdere Europese landen stoppen met AstraZeneca

Voor de duidelijkheid: ik ga me ABSOLUUT NIET laten “vaccineren” tegen corona. Het risico van dat virus is voor mij volstrekt verwaarloosbaar (in 2020 stierven 151 mensen <70 eraan). De bijwerkingen zijn heftig. En lange termijn-effect op immuunsysteem is volstrekt onbekend.

— Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 7, 2021