Het stemmen begint! Zorg voor winst voor de enige echte pro-vrijheidspartij!

Vandaag zijn de stembussen dan eindelijk geopend. Jawel, Nederland stemt. En wat wordt het spannend. Want de VVD van Mark Rutte is volgens de peilingen nog wel de grootste, maar het verschil met de achterliggers lijkt kleiner te worden. Ondertussen is FVD volgens de peilingen aan het klimmen… en komen er mogelijk een paar nieuwe partijen bij in de Tweede Kamer. Waaronder het totaal doorgeslagen eurofiele Volt en het woke BIJ1.

Dit zijn de belangrijkste verkiezingen van ons leven tot dusverre. Daar ben ik van overtuigd. De keuze is namelijk heel simpel in deze coronatijden: ben je voor of tegen vrijheid? Vrijheid of schijnveiligheid? Dat is de vraag die centraal staat ‒ of dat zou moeten staan.

Mijn stem gaat, en dat zal niemand verbazen, naar FVD. Deze partij is de enige partij die onvoorwaardelijk voor vrijheid kiest; het hoogste goed. Al het andere is ook van belang, zeker op persoonlijk niveau, maar qua politiek en samenleving moet vrijheid eerst en vooral bovenaan staan op het lijstje prioriteiten.

Maar het wordt interessant om te zien wat andere mensen doen. Met name dat tot voor kort volstrekt onbekende Volt, bijvoorbeeld. Er zitten mensen met macht en geld achter, en dat zou die club zomaar de Kamer in kunnen helpen. Voor D66 zou dat toch een beetje een aderlating zijn, want Volt-kiezers zijn normaal gesproken D66’ers.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Juist omdat dat soort extreemlinkse woke-partijen die onze soevereiniteit willen afstaan aan Brussel is het van het grootste belang dat iedereen gaat stemmen en wel op de enige partij die zich verzet tegen de coronadictatuur én tegen de anti-Nederlandse plannen van de megalomanen in Europa. Ik heb het natuurlijk over: Forum voor Democratie.

Stem, stem, stem. Zorg voor winst voor de enige echte pro-vrijheidspartij!