Incompetente Ollongren wijzigt telprocedure na oorverdovende chaos bij poststemmen: ‘Open de enveloppen!’

Terwijl de Tweede Kamerverkiezingen in volle gang zijn ziet minister Kajsa Ollongren aanleiding om de regels rondom poststemmen nog tijdens het tellen aan te passen. Gisteren bleek namelijk dat veel mensen fouten hebben gemaakt bij het stemmen per brief, na een warrige uitleg van hoe dit in z’n werk gaat. Deze stemmen werden terzijde gelegd, maar zojuist maakte de D66-bewindsvrouwe bekend dat de procedure voor het tellen van poststemmen wordt veranderd; onder bepaalde voorwaarden mogen stemmen worden meegeteld. Nederland lijkt haar zaakjes niet op orde te hebben – terwijl Ollongren al geruime tijd werd gewaarschuwd hiervoor.

Hartstikke prettig: van meet af aan leek het poststemmen op een groot fiasco uit te lopen. Tijdens de voorbereidingen werden al tal van fouten en blunders gemaakt. Weinig verrassend bleek gisteren daarom dat zo’n 7 tot 8 procent van de poststemmen ongeldig zijn. Ter vergelijking: bij reguliere verkiezingen is dat slechts 0,3 procent.

Daarom worden nu, terwijl de verkiezingen in volle gang zijn, de regels plotsklaps gewijzigd. De Telegraaf meldt dat minister Ollongren de Kamer heeft ingelicht over het aanpassen van de telprocedure bij poststemmen: in sommige gevallen mag men de poststemmen openen en alsnog laten meetellen.

Ollongren loopt zo in haar eigen val. Want vooraf was de minister al gewaarschuwd dat het briefstemmen in Nederland te rommelig was. Maar er werd nauwelijks geluisterd; het resultaat was gisteren al te zien, met bijna 8 procent van de stemmen afgekeurd.

En wat doet de D66-lijstduwer in een paniekpoging? Ze verandert de spelregels tijdens het spel! Op deze manier verlies je als minister, die verantwoordelijk is voor een goed en ordelijk verloop van de verkiezingen, natuurlijk al het vertrouwen. Want wat een blamage is het dat je terwijl de stembussen al zijn geopend de procedures nog moet bijpunten.

Deze gang van zaken is natuurlijk volstrekt onacceptabel. Ollongren had het vanaf het begin al anders én beter moeten regelen. Nu veroorzaakt ze alleen maar meer wantrouwen; haar ‘herstelpoging’ lijkt meer op paniekvoetbal, want het kwaad is al geschied. We staan er als land zo weer eens lekker op, als een stel idiote amateurs. Fijn, Kajsa! Écht waar we op zitten te wachten tijdens het hoogtepunt van de Nederlandse democratie: de Tweede Kamerverkiezingen.