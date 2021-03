Krankzinnig BIJ1 wil illegalen ook stemrecht geven: ‘Ze moeten aanspraak maken op basisrechten!’

Als het aan de Amsterdamse fractie van BIJ1 ligt dan mogen illegalen zoals de asielkrakers van We Are Here binnenkort ook gewoon naar de stembus. De partij heeft een motie ingediend om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om illegalen actief en passief kiesrecht te geven. GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink heeft al toegezegd om ideeën te gaan verzamelen.

Volgens de radicale rebellen van Sylvana Simons’ BIJ1 is geen mens ‘illegaal’ en dus zou iedereen die in Nederland verblijft moeten stemmen. Als het aan de Amsterdamse afdeling van BIJ1 ligt dan mogen illegalen bij de eerst volgende stadsdeelverkiezingen meestemmen of zelfs verkiesbaar zijn. Onterecht in Nederland gearriveerd, weigeren te vertrekken of wellicht zelfs een oorlogsverleden in Syrië of Afghanistan? Geen bezwaar, stemmen maar! Jazie Veldhuyzen, BIJ1-raadslid, ziet het helemaal zitten:

“Alleen wij zeggen niet dat mensen ‘illegaal’ zijn. Mensen zonder papieren zouden ook aanspraak moeten kunnen maken op basisrechten zoals het kiesrecht. Verkiezingen op stadsdeelniveau lijkt mij een goed startpunt,” aldus de opvolger van Sylvana als BIJ1-raadslid. Hij diende een motie over het onderwerp in, en die werd direct omarmd door GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink.

Veldhuyzen reageert verheugd: “Heb net toezegging gekregen van Rutger Groot Wassink dat hij een kort maar krachtig onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden,” jubelt hij: “Daarmee zijn we er nog lang niet. Maar bijzonder veel respect voor deze wethouder dat hij het op zijn minst wil onderzoeken!”

Het lijkt erop dat de linkse partijen in Amsterdam elkaar graag overtreffen wat betreft radicale kiesrechthervormingen. Gisteren werd bekend gemaakt dat een linkse meerderheid voorstander is om jongeren van 16 en 17 jaar ook kiesrecht te geven. Bij ‘normale’ verkiezingen ‒ verkiezingen geregeld via de Kieswet ‒ is het gelukkig niet zo makkelijk om dit soort radicale ideeën door te voeren. Die moeten eerst door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen worden.

Maar wat betreft de stadsdeelverkiezingen heeft het Amsterdamse college alle macht om de regels overhoop te gooien. En met iemand als de pseudo-communistische Rutger Groot Wassink als wethouder zijn kennelijke zelfs de meest radicale ideeën het proberen waard. Nu gaat men onderzoeken of kinderen en illegalen mogen stemmen. Daarna wellicht ook kleuters en huisdieren? Wie zal het zeggen!

Ja, de linkse partijen in Amsterdam doen alles om nieuwe kiezers aan te trekken. Maar uiteraard gaan de wereldvreemde rebellen van BIJ1 weer een stapje verder: ze pleiten er nu zelfs voor om illegalen stemrecht te geven. En dat terwijl Amsterdam al zo’n goede relatie heeft met vervelende illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers!

Geniet er nog maar even van, mensen. Nu blijven de kiesgerechtigheidsnonsens nog beperkt tot het reservaat Amsterdam. Maar als BIJ1 haar eerste zetels pakt voor het landelijke parlement, kunnen we onze borst pas écht gaan natmaken voor idioterie.