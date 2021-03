PVV-leider Wilders geeft blunderende Ollongren veeg uit pan: ‘Ik wil geen minister die plannen maakt Kamerleden te lozen!’

Demissionair minister én (voormalig) verkenner Kajsa Ollongren maakte vandaag een blunder van jewelste; een blunder die ook nog eens een venijnige aanval was op Kamerlid Pieter Omtzigt. Voor PVV-leider Geert Wilders is het nu genoeg geweest, Ollongren moet zich verantwoorden voor de notities over Omtzigt. De vraag is of haar positie als minister nog handhaafbaar is aldus Wilders.

Het zijn ongelukkige tijden voor demissionair minister Ollongren. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen verliep het poststemmen alles behalve soepel. Nu heeft ze zelf vandaag een blunder van jewelste gemaakt door de inhoud van de formatiegesprekken bekend te maken – door een domme fout nog wel. Wilders vraagt zich openlijk af of Ollongrens positie als minister nog handhaafbaar is:

Ollongren moet zich verantwoorden voor de schandalige notities over collega Omtzigt. Ze mag dan zijn afgetreden als verkenner; ze is nog steeds Minister van BZK. De vraag is of ze ook in die functie nog handhaafbaar is. Ik wil geen Minister die plannen maakt kamerleden te lozen! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 25, 2021

Het is duidelijk dat de PVV-voorman zich schaart achter zijn collega-Kamerlid Omtzigt. Wilders zet terecht vragen bij de handhaarbaarheid van Ollongren. Want wat bedoelde zij en Jorritsma nu precies met de ‘functie’ van Omtzigt? Ook PvdA-leider Ploumen wil graag meer weten en wil hierover in debat:

Veel onbeantwoorde vragen en open eindjes in formatieproces door wat we vandaag gezien hebben. Ik wil volgende week eerst een debat, voordat we verder gaan. — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) March 25, 2021

Het nieuws van vandaag heeft veel losgemaakt en het is dan ook meer dan terecht dat Ollongren hier verantwoording voor aflegt tegenover de Kamer. We zijn pas aan de verkennende gesprekken begonnen voor de vorming van een nieuw kabinet en er is al gigantische bom gebarsten in Den Haag. Binnen het CDA is het onrustig maar ook de andere machtspartijen zullen hier niet ongeschonden uit komen. Wilders en Ploumen willen hier, terecht, meer antwoorden over horen.