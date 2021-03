Richard de Mos (Code Oranje) geeft “elitaire D66-jonkvrouw” Kajsa Ollongren tik op de vingers: “Is de rijksrecherche al wakker?”

Schandaal binnen D66! De desastreuze partij van Sigrid Kaag doet er namelijk alles aan om zo min mogelijk zeteltjes te behalen. Vandaag deed de partij weer een goede stap in de richting, door het nieuws te halen over dubieuze praktijken met privacygevoelige data over de verkiezingen en politici. Nadat het FVD hiertegen in opstand kwam, laat ook het Code Oranje van Richard de Mos van zich horen in dit politieke schandaal.

Zoals De Dagelijkse Standaard vanavond al schreef werd het bedrijf HackDefense door minister Kajsa Ollongren ingehuurd om voor de Kiesraad verkiezingssoftware te auditen. “De overheid maakte ook de giftenlijst van politieke partijen openbaar. Op die lijst vinden we Mark Koek(oek) terug, die geld heeft gedoneerd aan D66, die tevens eigenaar is van HackDefense”, aldus onze redacteur Bart Reijmerink.

Ollongren liet verkiezingssoftware “onderzoeken” door anti-FVD-haatzaaiende D66’er. ONACCEPTABEL! Forum voor Democratie dient Kamervragen in! #FVD https://t.co/adBo1mLTZo via @fvdemocratie — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 11, 2021

Is het opvallend? Nee. Is het alarmerend? Ja! Daarom stelde het Forum voor Democratie vanochtend ook al Kamervragen over deze brandende kwestie. Want wat D66 nu doet -maar dan op ontvlambaar gevaarlijk hoog niveau- is hun eigen ‘gekweekte’ vlees in de etalage zetten om zodoende in ieder geval de verdenking te creëren dat de partij van Kaag alles in het werk stelt om op een hele verdacht makende manier toch zoveel als mogelijk voor elkaar te krijgen. Alles voor de zeteltjes, zeg maar.

Richard de Mos

In navolging van Thierry Baudet en het FVD, die als eerste politieke partij deze vreemde kwestie aan de kaak wisten te stellen, komt nu ook Richard de Mos met zijn Code Oranje in actie tegenover de dubieuze praktijken van het reddeloze D66 en de rechts-hatende kletskoek van Mark Koek.

“Is de Rijksrecherche al wakker? Of is bij de elite en jonkvrouwe #Ollongren alles geoorloofd?” #D66 minister geeft klus aan partijgenoot én sponsor #MarkKoek van #hackdefense en het blijft, na #VVD donaties, alweer angstvallig stil aan het firmament.👇🏼https://t.co/5aw5MqLB4y — Code Oranje (@Code__Oranje) March 11, 2021

In navolging van het Forum voor Democratie (lees hier) stelt Code Oranje, de partij van Richard de Mos:

“Het gaat hier om een onderzoek naar de veiligheid van de software die gebruikt wordt voor het optellen van de uitgebrachte stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande woensdag. HackDefense is opgericht en wordt geleid door Mark Koek, voormalig D66-fractievoorzitter en gemeenteraadslid in Leiden. Momenteel is Koek ‘vertrouweling’ van de Leidse D66-fractie.”

“Daarnaast blijkt uit de officiële giftenlijst van D66 dat zijn bedrijf HackDefense ook 7.500 euro doneerde aan de partij. D66-minister Kajsa Ollongren is als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week woensdag. Zij legt dus de supervisie over de veiligheid van de stemmenoptelling neer bij een partijgenoot en sponsor en presenteert het bedrijf aan de bevolking als ‘onafhankelijke’ organisatie.”

Kortom: Zowel het FVD als Code Oranje trekken hier volkomen terecht aan de bel. Deze praktijken hebben alle neigingen van belangenverstrengeling bij machte van D66 en hun vriendenclubjes. Heel goed dat de twijfels omtrent deze mistige praktijken nu aan het licht worden gebracht door tenminste twee politieke partijen.