Sylvana’s woke brigade gaat als bloedhonden achter BBB-partijleider aan om acht jaar oude tweets: ‘Haatcampagne!’

Partijleider van de BoerBurgerBeweging (BBB) Caroline van der Plas ‘waagde’ het om gisteravond bij Jinek een kritische vraag te stellen aan Sylvana Simons (BIJ1). Dat kwam haar duur te staan: haar hele Twittergeschiedenis is onderzocht door woke gekkies om haar van discriminatie, homofobie of racisme te kunnen beschuldigen. Maar Van der Plas slaat echter direct terug en spreekt van een “haatcampagne.”

Sylvana Simons is nog niet eens geïnstalleerd als Kamerlid of ze gaat al als een hysterische bakvis achter in haar ogen ‘racistische’ opponenten aan. Het eerste slachtoffer van haar blinde razernij is Caroline van der Plas, de partijleider van de BoerBurgerBeweging, die eveneens haar eerste woordje in de Tweede Kamer nog moet uitspreken.

Toch moet Van der Plas het al ontgelden bij de malle eppies van BIJ1, die hebben gezocht naar eeuwenoude tweets om een hetze te starten.

Maar BBB moet niets hebben van die achterlijke cancel culture waarbij iedereen maar wordt afgerekend op een (vaak uit de context gehaalde) uitspraak van jaren geleden. Van der Plas staat er ver boven en reageert eenmalig:

Er wordt momenteel nogal wat gezegd over Caroline. Hierbij eenmalig mijn statement. Dan ga ik, als u het niet erg vindt, weer aan de bak. Heb geen tijd om mij bezig te houden met persoonlijke hetzes, terwijl burger mij betaalt om het land te dienen. Goed weekend allemaal!👇 pic.twitter.com/5ScgGoLjVE — Caroline van der Plas (@lientje1967) March 19, 2021

Daar hoef je niets meer aan toe te voegen. Het is een keurig bericht, geschreven vanuit een stukje boerennuchterheid. Wat Van der Plas betreft is er niets ‘homofoob’ aan het uiten van kritiek op de extravagante “uitdossingen” tijdens de GayPride. Dat is ook puur een kwestie van smaak.

Het is fijn om te zien dat de BBB hier netjes doch standvastig tegenin gaat en niet direct zwicht voor de sociale druk die deze hyperactieve woke-wappies proberen te creëren. En nu zowel BIJ1 als de BBB in de Tweede Kamer zitten, en BBB zich netjes op deze manier blijft uiten, dan hangt het straks eerder van Sylvana Simons af of een beschaafde discussie er ook gaat komen.

De voortekenen zijn echter niet gunstig, want het lijkt er sterk op dat de BIJ1-frontvrouw degene is die haar geradicaliseerde achterban straks in bedwang zal moeten houden. Yikes!