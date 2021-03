Testmaatschappij-architect Hugo de Jonge blij met zelftesten in apotheken: ‘Zo wordt menselijk contact veiliger!’

Zorgminister Hugo de Jonge, de grootste faalhaas van het kabinet-Rutte III (en dat zegt het één en ander over de enorme incompetentie van deze man) is blij. Heel blij. Want vanaf vandaag zijn er Covid-zelftesten te koop bij bepaalde apotheken. “Zo voorkomen we samen verspreiding van het virus,” twittert hij blij. Nederland koerst daarmee in volle vaart af op

Vanaf vandaag zijn er coronasneltesten te koop bij een aantal apotheken. De komende tijd wordt het aanbod uitgebreid naar álle apotheken, en daarna moeten ze ook te krijgen zijn in supermarkten en dergelijke. Volgens Hugo de Jonge is dat geweldig. En ja, wij moeten daar ook heel blij mee zijn. Want zo kunnen we ons “preventief” testen om te voorkomen dat we anderen besmetten als we totaal niet ziek zijn, maar mogelijk wel een positief testresultaat kunnen produceren.

“Met preventief zelftesten zie je snel of je besmet bent en maken we contact tussen mensen veiliger,” aldus De Jonge op Twitter. “Op werk en school, bijvoorbeeld. Vanaf vandaag gewoon te koop bij de apotheek, zoals hier in Den Haag. Zo voorkomen we samen verspreiding van het virus.”

De kosten van de zelftest bedragen zo’n 9 euro.

Gek genoeg – ja, dit is echt heel verrassend! – zijn heel veel twitteraars veel minder positief over de zelfsneltesten dan De Jonge. Hier een kleine bloemlezing:

Lulkoek, was voor de griep ook niet nodig.

Als je ziek bent blijf je thuis.

Verder zijn alle buitensporige totalitaire maatregelen van jou en je clubje kolder en een onderdrukkingsmiddel.#OpenNederland #HugoDeJongeKanNiks — Mark de Hollander (@markdehollander) March 31, 2021

Wat kost een IQ test of krijg je die er gratis bij?

Te bedenken dat voorstanders van deze verkoudheidszwendel, logisch denkende mensen #wappie noemen.

De ironie 🙄 — 🌸Marina Rolobessy (@MarinaRolobessy) March 31, 2021

Meen je nou echt dat de mensen dit gaan kopen ? Sommige mensen hebben 30 euro per week hugo kom op zeg ! We hebben niet allemaal zo veel geld als de elite — treasure (@anja_36) March 31, 2021

Zie je het al voor je iedere dag testen. Want vandaag kun je negatief zijn en morgen positief. Waar gaan we heen als mensheid als het structureel testen ons leven gaat bepalen. Kinderen groeien op in een test (lees angst) cultuur. Er gaan mensen giga rijk worden van deze doctrine — Ronaldus * (@Ronaldu32573550) March 31, 2021

Natuurlijk zijn er ook mensen die er wél blij mee zijn. Blijkbaar vinden die het geweldig om zichzelf te testen terwijl ze zelf geen symptomen hebben van welke ziekte dan ook. Alleen vinden deze types het wel wat duur allemaal:

Super! Goed bezig 👍 Nu maar hopen dat mensen eerlijk blijven. Samen krijgen we het idd onder controle 💪 Dank voor het harde werk van t afgekopen jaar — Sandra Jagesar (@SandraJagesar) March 31, 2021

A) Dit zou gratis moeten zijn, desnoods via de Zorgverzekering. B) Gewoon beetje opschieten met prikken dan zijn die tests niet nodig. 🤷‍♂️ — My vaccinated world (@World_of_Sander) March 31, 2021

Huug! Prima dit! Maar niet iedereen kan dit betalen hè! Had ze voor 2€ neergelegd — Anouchka🎀 (@Sunshine260782) March 31, 2021

De meest zorgwekkende tweet komt echter van ene Saskia. Want deze dame maakt zich er heel druk om dat mensen met een negatieve test mogelijk denken dat ze niet besmet zijn, niet besmettelijk zijn, en daardoor dus normaal kunnen leven. Dát is niet de bedoeling!

Maak mensen duidelijk dat een negatieve test, ook vals negatief kan zijn (30%) en dat het daarom geen garantie is, dat ze het niet hebben. En het dus noodzakelijk blijft om zich aan de maatregelen te houden. Hier is te weinig aandacht voor, waardoor mensen de maatregelen loslaten — Saskia (@Saskia_Furdytje) March 31, 2021

Dus je moet jezelf elke dag testen, maar als je uitslag negatief is mag je nog steeds niet op een normale manier je leven leiden, want misschien heb je het stiekem tóch en was de uitslag verkeerd. Angst, het is werkelijk een verschrikkelijk slechte raadgever. Je zou je leven maar op deze manier moeten leiden, zeg.

Hoe dan ook, dit is natuurlijk het begin van een maatschappij waarin we iedereen continu testen. We krijgen twee mogelijkheden straks: om actief mee te doen aan het leven – dat zoals Saskia al voelt aankomen overigens echt niet teruggaat naar “normaal” zoals we dat tot begin 2020 kenden – moeten we óf gevaccineerd zijn, óf onszelf regelmatig testen, misschien elke dag of elke 48 uur. Wil je daar niet aan meedoen, dan word je geïsoleerd en moet je de hele dag opgesloten in je eigen huis blijven zitten.

Maar hé, mooi hoor! 9 euro voor een zelfsneltest!