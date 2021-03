Thierry Baudet haalt uit naar “wolf in schaapskleren” Mark Rutte: “Dit wordt een Build Back Better-kabinet!”

Het mooiste van Thierry Baudet is dat hij een man is die niet bang is om te zeggen wat hij denkt. Zo ook nu. Tegen Omroep ON! veegt de FVD-leider namelijk op heerlijke wijze de vloer aan met Mark Rutte, die hij onder meer “links” en “een wolf in schaapskleren” noemt.

“Er is een meerderheid over rechts mogelijk,” vertelde een duidelijk vermoeide Baudet vandaag aan ON-verslaggever Ernst Lissauer. “Dus CDA, VVD — ‘rechts,’ oké, half rechts – en dan PVV, FVD en JA21 en SGP. Als je die allemaal samen neemt heb je gewoon solide meer dan 80 zetels. Dus wat dat betreft is dat volgens mij hartstikke goed en is dat ook mogelijk.”

“Maar,” en dit is het echte probleem, “ik vrees, kijk Rutte is een beetje een wolf in schaapskleren. Die is eigenlijk in zijn hart veel linkser dan zijn partij en dan de kiezers van zijn partij. Dus hij zal veel liever waarschijnlijk met Kaag en met PvdA zo’n soort kartelkabinet gaan vormen. Centrumlinks dus. Dat zou ik héél jammer vinden voor Nederland.”

En toen volgde de uitsmijter: zo’n regering, die Rutte eigenlijk wil vormen, is niets meer of minder dan een Build Back Better-kabinet. En wat Baudet daarvan vindt, nou, daar is hij al eens eerder bijzonder duidelijk over geweest.

Kijken!