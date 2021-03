Thierry Baudet: ‘Er is een elite die een wereldstaat wil. Corona is de laatste stap daarin’

De reactie op het coronavirus vormt het sluitstuk op een proces dat al dertig jaar aan de gang is, zo verkondigt Thierry Baudet vandaag bij NPO Radio 1. We koersen af op een wereldstaat, en dat mag ‒ wat Baudet betreft ‒ gerust een complot genoemd worden. Want dat is ook precies wat het is, aldus de FVD-lijsttrekker.

In de media moeten we vaak net doen of bepaalde feiten niet bestaan, omdat ze benoemen heel erg politiek-incorrect is. Dat zijn van die ‘don’t speak about it‘ onderwerpen. Aapje hoort geen kwaad, zien geen kwaad en spreekt geen kwaad. Dat gedoe. Thierry Baudet doet daar niet aan mee, en gelukkig maar. Hij zegt gewoon wat hij denkt. Als mensen daar aanstoot aan nemen, soit, dan stemmen ze maar niet op hem. Maar hun aanstoot weerhoudt hem er niet van dit soort waarheden te benoemen.

Zo ook vandaag bij NPO Radio 1. Tijdens de uitzending gaf Baudet heel duidelijk aan wat hij van de coronagekte denkt, wat hij steeds vaker terecht een “psychose” noemt. Hij heeft er niets mee, het is in zijn ogen tegenwoordig verworden is tot een middel van de machtshebbers om langgekoesterde wensen snel uit te voeren. Dus als FVD aan de macht komt, verdwijnen al die bezopen coronaregels per direct.

Vanaf vandaag ontvangen we tot aan de verkiezingen elke dag een lijsttrekker, Thierry Baudet bijt de spits af. Volgens hem wordt corona gebruikt door wereldleiders om maatregelen door te voeren op weg naar “een wereldstaat”. Het woord complot vindt hij in dat verband niet gek: pic.twitter.com/HKshZ75nGF — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 1, 2021

“Dus in mijn analyse is er sinds het einde van de Koude oorlog in de Westerse wereld in ieder geval een politieke elite ontstaan die toewil naar een wereldstaat. En dat wordt op allerlei manieren vormgegeven. Corona is als het ware de laatste stap daarin. En ik ben daartegen. Ik ben voor nátionale staten en ik ben ook tegen al die coronamaatregelen,” aldus Baudet.

Ook zei Baudet dat hij het helemaal niet erg vindt als mensen dit een “complot” noemen, want een complot of “samenzwering” betekent gewoon dat twee of meer mensen samen iets met elkaar afspreken, maar die afspraak niet aan de grote klok hangen. Dat is in zijn ogen precies wat er gebeurt. Zie het grote Build Back Better-plan ‒ waar heel veel regeringsleiders het nu overigens juist wél publiekelijk over hebben. In ieder geval in zoverre dat ze de bijhorende termen publiekelijk zijn gaan gebruiken, niet in die zin dat ze er graag tekst en uitleg over geven over wat het nu eigenlijk allemaal inhoudt.

Baudet vindt het wel "extreem toevallig" dat het coronavirus ontstaan is in de buurt van een Chinees laboratorium waar onderzoek werd gedaan naar virussen. Maar dat corona bewust is verspreid, zoals een aantal mensen in zijn achterban denkt, spreekt hij tegen: pic.twitter.com/vm5bqytBh4 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 1, 2021

Oké, en wat gebeurt er dan als Baudet in de regering komt, aldus zijn interviewers. Wat gaat hij dóén? Gaan alle maatregelen zomaar even weg? Hop, de prullenbak in? “Dan stoppen al die maatregelen, dan gaan we weer vrij,” antwoordde Baudet daarop. “Alle maatregelen van tafel, alles?” “Ja,” aldus Baudet gedecideerd. “En dan kunnen we natuurlijk zonder enig probleem, mocht het zo zijn dat er extra besmettingen komen wat hoogst onwaarschijnlijk is, omdat hoogst waarschijnlijk die lockdowns geen enkel effect hebben… er is ontzettend veel statistisch bewijs voor,” legde hij daarna uit. Terecht vergeleek hij vervolgens het verloop van de besmettingen in Florida met die in Californië. In Florida was er geen lange harde lockdown, in Californië wel. Maar het verschil in het verloop… is er niet.

“En dat is ook logisch want 75% van de besmettingen voor zover die er zijn vinden binnenshuis plaats. Dus het enige wat je zou kunnen doen als je écht een effectieve lockdown wil doen is mensen in isolement plaatsen. En omdat we dat niet doen heeft het dus eigenlijk geen enkele zin, en ik pleit daar dus ook niet voor. Je moet gewoon accepteren: corona heeft de mortaliteit van een stevige griep, het hoort bij het leven, en we moeten niet in die paniek. We moeten eruit komen.”

Zo is het maar net. Open met die cafés en restaurants, alle scholen ook, en ophouden met het radicaal-linkse en quasi-groene Build Back Better-plan dat zo gepusht wordt door het World Economic Forum. Wij willen het oude normaal terug en hebben helemaal geen behoefte aan een ‘nieuw normaal’! En Thierry Baudet is de enige lijsttrekker die dat zo onverschrokken roept.