Van Haga haalt uit naar vrijheidsbeperkend kabinet: ‘Ze heeft het Nederlandse volk een angstpsychose aangepraat’

FVD-Kamerlid Wybren van Haga mocht vandaag voor de laatste keer het kabinet het vuur aan de schenen leggen. In het laatste Kamerdebat voor de verkiezingen valt hij het kabinet hard aan; ze zouden ons in een angstpsychose houden. Volgens Van Haga staan we op een belangrijk punt: kiezen we voor vrijheid of voor nog meer draconische maatregelen?





“Gevangen in angst. Maar de apotheose was een intimiderende avondklok om de dubieuze modellen van het RIVM te verslaan, die voorspelden dat de “Britse variant” alle papa’s en mama’s en opa’s en oma’s ziek zou maken. Voorzitter, we kijken terug op een misdadig jaar waarin het kabinet beslissingen heeft genomen op basis van angst, en waardoor onze hele samenleving kapot is gemaakt. Dit kabinet heeft het Nederlandse volk een angstpsychose aangepraat, en deze angstzaaierij moet stoppen. Laten we dit kabinet wegsturen, Nederland weer vrijlaten en dit vreselijke corona-trauma gaan verwerken.”

Van Haga verwijt ook de houding van het kabinet in deze crisis. De partij werd namelijk weggezet als complotdenkers door minister De Jonge, terwijl Forum alleen maar vragen stelt. Vragen die nooit werden beantwoord door het kabinet. Dit gebrek aan openheid en transparantie zorgt er juist voor dat het wantrouwen tegen de overheid groeit.

Als men in Nederland dan ook nog eens hoort dat de onderbouwing van de avondklok aan alle kanten rammelt, dan is het niet gek dat het wantrouwen tegenover de overheid zo flink is gegroeid dit jaar.

Voor Van Haga is het duidelijk wat er 17 maart staat te wachten:

“Zoveel Nederlanders zijn zoveel verloren door dit kabinet. Nu staan we op een democratisch kantelpunt. Kiezen we voor lockdowns, een avondklok en een vaccinatiepaspoort? Of kiezen we voor Forum voor Democratie, en kiezen we voor onze vrijheid?”