Verkiezingsuitslag Rotterdam is eindelijk binnen! ‘D66 de grootste partij, JA21 van Rotterdamse Joost Eerdmans blijkt impopulair

Het duurde even, maar ein-de-lijk zijn ook in Rotterdam de meeste stemmen geteld. De verkiezingsuitslag in de tweede stad van Nederland staat zo goed als vast. We zaten allemaal reikhalzend te wachten op de uitslag uit de Maasstad, omdat de stad met meer dan 620.000 inwoners een belangrijke invloed heeft op de uiteindelijke zetelverdeling in de Tweede Kamer.

Omdat het maar niet opschoot met het tellen van de stemmen in Rotterdam, besloot de gemeente 100 euro te bieden aan iedereen die vandaag nog even snel kwam meehelpen om de laatste stemmen te tellen. Eerder deden de stemmentellers dat op vrijwillige basis, maar met 100 euro in het verschiet bleek er uiteindelijk toch genoeg animo te zijn om eindelijk in sneltreinvaart (maar dat duurde dus even) tot een verkiezingsuitslag te komen.

Uit de verkiezingsuitslag blijkt dat het vroegere PvdA-bolwerk en tegenwoordig vrij ‘rechtse’ stad deze keer massaal hun voorkeur heeft gegeven aan het D66 van Sigrid Kaag. Die trend zien we overigens in bijna alle Nederlandse steden terug. 16,74 procent van de Rotterdammers maakte dan ook de omslag naar D66, gevolgd door de VVD met 15,56 procent.

Opmerkelijk genoeg werd de PVV de derde partij in Rotterdam met zo’n 10 procent van de stemmen. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in de Maasstad wist de PVV slechts 1 zetel binnen te halen, omdat ze de concurrentie van het Leefbaar Rotterdam van Joost Eerdmans niet konden bijbenen. Diezelfde Joost Eerdmans deed deze Tweede Kamerverkiezingen mee met de nieuwe partij JA21, maar erg populair lijkt hij niet meer in Rotterdam. Slechts 3,28 procent van de Rotterdammers gaf aan nog vertrouwen te hebben in de politieke zetelhopper Eerdmans. Ironisch genoeg deed Forum voor Democratie het met 4,57% beter dan de man die de partij vorig jaar met veel bombarie verliet.

En om het dan nóg een stukje erger te maken voor Eerdmans en co: JA21 verloor die vierde zetel aan… Denk. Want die partij deed het juist ongekend goed in de havenstad. Over ironie gesproken!