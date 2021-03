Voormalig SP-senator lokt rechtse kiezers in val: ‘Kan je niet kiezen tussen PVV en FVD? Kleur twee vakjes rood!’

Eerder vandaag ging een Rotterdams stembureaulid al over de schreef door te zeggen dat ze stemmen op de PVV en FvD zou “verscheuren.” De in 2019 afgetreden SP-senator Meta Meijer doet daar nu nog een schepje bovenop: “En als je niet kunt kiezen tussen PVV en FVD mag je twee vakjes rood kleuren!”

Bepaalde linkse lieden doen er alles aan om het vertrouwen in deze Kamerverkiezingen te ondermijnen. Niet alleen door op te roepen om stemmen op Wilders en Baudet te verscheuren, maar ook door rechtse kiezers in de maling te nemen in een poging ongeldige stemmen uit te lokken. Voormalig SP-senator Meta Meijer die tussen 2015-2019 in ons parlement zetelde merkte namelijk op dat twijfelaars tussen PVV en FVD beste twee hokjes rood mogen kleuren. Hetgeen leidt tot een ongeldige stem die niet wordt meegeteld.

PVV-leider Geert Wilders zag de reactie van de SP’er op het bericht van het stembureaulid ook voorbijkomen en reageerde direct:

Senator @MeijerMeta van de @SPnl geeft advies ongeldige stem uit te brengen. Ongehoord. https://t.co/tYIl8ZGuOl — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 16, 2021

Het moet eens afgelopen zijn met dit soort oproepen en/of flauwe grapjes, want er staat echt wat op het spel: het vertrouwen in de democratie. Berichten als die van deze SP-politica zijn olie op het vuur en zullen, ook wanneer ze als grapje zijn bedoeld, waarschijnlijk niet zo opgevat worden.

Als er iets is wat polarisatie in de hand werkt dan is het wel (vermeende) ondermijning van het democratische proces. Schandelijk dat nota bene een voormalig volksvertegenwoordiger zich laat lenen voor dit soort ongein!