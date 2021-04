6 promotieartikelen of relatiegeschenken waar je op hoopt

We kennen ze wel, de standaard promotieartikelen die bedrijven regelmatig weggeven. Vaak zijn het bedrukte pennen, die altijd wel van pas komen. Of het zijn bedrukte keycords, die ook handig kunnen zijn als je er zeker van wilt zijn dat je een sleutel niet kwijtraakt. Maar toch zijn er andere promotieartikelen of relatiegeschenken die nóg liever gratis wilt krijgen, simpelweg omdat je ze wel nodig hebt maar niet zelf wilt hoeven kopen. We zetten er een aantal op een rijtje, ook ter inspiratie voor ondernemers die meelezen.

Bedrukte handdoeken

Maakt het ons echt uit hoe de handdoek waar we ons mee afdrogen of de badhanddoek waar we op het strand of in de sauna op liggen eruitziet? Bedrukte handdoeken die van bedrijven komen bij wijze van promotieartikel of relatiegeschenk zijn eigenlijk altijd wel welkom. Zeker als ze een beetje formaat hebben en van goede kwaliteit zijn. Goede handdoeken zijn immers niet bijzonder goedkoop, en zeker badhanddoeken niet. Dus als een bedrijf ons blij wil maken met een mooie handdoek waar groot hun logo op gedrukt staat, dan ontvangen we die met genoegen.

Paraplu

Kun je ooit genoeg paraplu’s hebben? Ze gaan kapot bij het leven omdat goedkope paraplu’s weinig kunnen hebben en het in Nederland in combinatie met een regenbui ook nog wel eens aardig waaien. Een paraplu die één keer binnenstebuiten geklapt raakt verzwakt en blijft dat daarna voortdurende doen. Bovendien raakt op deze manier het doek ook snel beschadigd, waardoor je paraplu lek raakt. Een nieuwe paraplu met een bedrijfslogo erop is daarom altijd welkom, want een extra paraplu komt altijd van pas en als het regent vinden we het belangrijker dat we droog blijven dan dat we ondertussen reclame aan het maken zijn voor een bedrijf.

USB-stick

De glorietijd van de USB-stick ligt wel enigszins in het verleden, omdat we steeds meer in de cloud doen en bestanden versturen met diensten al WeTransfer. Maar dat wil niet zeggen dat we geen gratis USB-stick willen krijgen. Die komen namelijk altijd wel van pas. Daarnaast zijn ze ook nog eens aardig prijzig en kopen we ze daarom liever niet voor onszelf. Een USB-stick met het logo van een bedrijf erop is even praktisch als een neutrale USB-stick. Alle reden dus voor bedrijven om gewoon door te gaan met het laten bedrukken van USB-sticks als relatiegeschenk of promotieartikel.

No-touch sleutelhanger

Een sleutelhanger is eigenlijk pas welkom als promotieartikel als hij een functie kan vervullen. In het licht van de huidige omstandigheden rondom het coronavirus, is het daarom erg welkom om als promotieartikel van een bedrijf een zogenaamde no-touch sleutelhanger te ontvangen. Deze ziet er een beetje uit als uit de hand gelopen sleutel, maar in feite is het een haak die je in staat stelt om bijvoorbeeld deurklinken en pinautomaten te bedienen zonder iets te hoeven aanraken. Je weet immers niet wie er nog meer aangezeten heeft en of diegene corona had. Het is een simpel object, maar nog maar weinig mensen hebben er een, terwijl we het allemaal goed zouden kunnen gebruiken.

Sleutelhanger met flesopener

Misschien is het een beetje studentikoos, maar het kan nooit kwaad om altijd een flesopener bij je te hebben. Soms kom je immers op zo’n feestje terecht waar je geacht wordt om de bierdop er met behulp van de rand van de krat ervan af te krijgen, en dat is niet voor iedereen. Misschien gebruiken we onze sleutelhanger met flesopener niet iedere dag of iedere week, maar er komt een moment dat hij van pas komt, en dan ben je blij dat je hem hebt.

Powerbank

De hype van de powerbank behoort ook een beetje tot het verleden. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet nog steeds van pas komen. We raken allemaal toch een klein beetje in paniek als de batterij van onze smartphone begint leeg te raken en we niet in de gelegenheid zijn om hem aan de oplader te hangen. Dan is het fijn als een bedrijf je gratis voorzien heeft van zo’n handige, kleine powerbank waar je toch net dat gat mee kunt overbruggen.

Kortom, er zijn nog meer dan genoeg promotieartikelen en relatiegeschenken waar we nog steeds op zitten te wachten. Alle reden dus voor bedrijven om hierin te blijven investeren en ons er blij mee te maken!