Absurd wanbeleid! Plan voor kostenbesparing van 23 miljoen euro, kost Defensie uiteindelijk 1 miljard!

De Algemene Rekenkamer toont in een “hard” rapport over bezuinigingen bij Defensie aan hoe belachelijk onzorgvuldig de overheid met belastinggeld is omgegaan. Een plan uit 2012 om eenmalig 23 miljoen euro te bezuinigen en jaarlijks 2,7 miljoen te besparen, mondt uit in een catastrofe die uiteindelijk een kleine 1 miljard euro heeft gekost. Dat meldt het AD.

Dat zo’n beetje ieder project van de overheid uiteindelijk meer geld kost dan in eerste instantie wordt verwacht, lijkt inmiddels wel een natuurwet te zijn. Maar dat een kostenbesparing heeft geleid tot een gigantische kostenpost, is compleet absurd!

Defensie hoopte in 2012 eenmalig 23 miljoen euro te bezuinigen ten opzichte van renovatie van de oude marinierskazerne, door het complex naar Vlissingen te verhuizen. Op die manier zou ook nog eens structureel 2,7 miljoen euro worden bespaard op de exploitatiekosten. Maar het kabinet ramde dit plan er kennelijk zonder blikken of blozen doorheen, zonder volledig inzicht te hebben in de kosten of alternatieve locaties.

Door dit roekeloze gedrag heeft het kabinet voor een locatie gekozen die om allerlei redenen onbruikbaar was. Vervolgens gooiden ze nog eens tientallen miljoenen euro’s aan tegen het saneren en bouwrijp maken van die ongeschikte grond. Om daarna geconfronteerd te worden met allerlei bezwaren waardoor de hele verhuizing niet meer door kon gaan. Dát tafereel leidde weer tot een ruimhartige compensatie voor de provincie Zeeland. Er moest binnen vier maanden een justitieel complex voor in de plaats komen, ter waarde van 670 miljoen euro.

En om het nog erger te maken moest Defensie rond die tijd (vanaf 2011) ook nog eens structureel 1 miljard bezuinigen. Dat leidde volgens de Rekenkamer tot regelrechte kapitaalvernietiging. Defensie verkocht alle Nederlandse tanks en besloot drie jaar later Duitse tanks te gaan leasen, om de kennis over tanks bij Defensie op peil te houden. Volstrekt absurd, want mede daardoor werd er uiteindelijk zo’n 423 miljoen euro minder bespaard dan de bedoeling was.

Maar we hoeven ons absoluut geen zorgen te maken over nog meer bestuurlijk en financieel wanbeleid, want demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie heeft een taskforce opgericht voor het verbeteren van ‘de informatiehuishouding en transparantie’. Dat is namelijk precies wat je nodig hebt in zo’n situatie…