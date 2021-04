Amsterdam sluit Vondelpark wegens drukte, en dat leidt tot grote kritiek: ‘Valt mee volgens jullie eigen systemen’

De gemeente Amsterdam heeft vanmiddag besloten om het Vondelpark in zijn geheel te sluiten. Er mogen hierdoor geen nieuwe mensen meer bij. De kritiek op deze beslissing nemen toe, want veel mensen snappen het ingrijpen van de gemeente niet: “Volgens jullie digitale systemen valt het mee.”, aldus iemand die op de eigen druktemeter van de gemeente keek.

Eerder op de dag besloot de gemeente Amsterdam al om enkele zijingangen naar het Vondelpark te sluiten vanwege de groeiende drukte. De Vondelpark is een populaire verzamelplaats op Koningsdag, en ook in het verlengde coronajaar 2020-2021 is dat niet anders.

Omdat de toeloop naar het Amsterdamse park niet afnam besloot de gemeente het groen in zijn geheel te sluiten. Er mogen geen nieuwe mensen meer het Vondelpark in.

⚠️ Het is te druk in het Vondelpark. Daarom sluiten we de zij-ingangen. Het park is vanaf nu alleen nog toegankelijk via de twee hoofdingangen aan de Stadhouderskade en de Amstelveenseweg. 🔎 Zoek op https://t.co/CD3F2vVcdM naar een rustig alternatief in je eigen buurt pic.twitter.com/ygcr04zzgC — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) April 27, 2021

Inmiddels is de politie ook aangekomen bij het gemeentelijke groen, om mensen te verzoeken meer afstand te houden.

Veel mensen uiten online kritiek op deze beslissing. Zo valt er te lezen: “Volgens jullie digitale systemen valt het mee. Dus daar ook maar direct mee stoppen?” Waarmee wordt verwezen naar de online applicatie ‘druktebeeld Amsterdam’, waarop Amsterdammers en bezoekers kunnen kijken hoe druk het is op verscheidene locaties in de stad. Online wordt er geklaagd dat het volgens de applicatie helemaal niet zo druk is als de gemeente beweert.

Volgens jullie digitale systemen valt het mee. Dus daar ook maar direct mee stoppen? pic.twitter.com/Ubt7YmAZZ5 — Martin de Witte (@MartindeWitte) April 27, 2021

Volgens jullie eigen systeem valt dit wel mee? Stop daar ook maar gelijk mee dan. pic.twitter.com/aBpiUVB7DE — Justin (@jGriekspoor) April 27, 2021

De gemeente geeft geen gehoor aan de kritiek, en breidt de oproep om niet langs te komen daarentegen juist uit van alleen het Vondelpark naar heel Amsterdam. “Het is op dit moment te druk in Amsterdam. Kom hier niet naartoe!”, aldus officiële communicatie van de gemeente.