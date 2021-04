CNN directeur betrapt! ‘Ons doel om Trump te laten wegstemmen… En na Covid-19 gaan we focussen op klimaat!’

Technische Directeur bij CNN, Charlie Chester, geeft op een heimelijk opgenomen video toe dat hij en zijn zender Donald Trump bewust in een kwaad daglicht hebben neergezet om ervoor te zorgen dat hij de presidentsverkiezingen van 2020 zou verliezen. “Onze focus was om Trump uit het Witte Huis te werken,” aldus Chester, waarna hij aangaf daar heel trots op te zijn, want hij was juist voor dát doel naar CNN gekomen.

De video werd opgenomen door een medewerker van Project Veritas, een conservatieve journalistieke organisatie die de jokers van de mainstream media fanatiek in de gaten houdt. Wat Chester zei laat écht geen misverstand bestaan over de vraag of CNN de verkiezingen ietwat neutraal probeerde te behandelen.

“Kijk naar wat we voor elkaar hebben gekregen,” aldus Chester. “We hebben Trump eruit gekregen. Ik zeg het gewoon 100% hardop, en ik geloof echt voor de volle 100% dat zonder CNN, nou ja, dan weet ik niet of Trump wel eruit was gestemd.”

“Onze focus was om Trump uit het Witte Huis te verwijderen,” ging meneer de neutrale journalistenbaas verder. “Weliswaar zonder dat hardop te zeggen, maar dat wás het doel.”

Een voorbeeld van hoe ze dat deden was dat CNN bewust hamerde op allerlei gezondheidsonderwerpen. “Trumps hand schudde wat, geloof ik. Wij haalden zoveel medici voor de camera om een verhaal te vertellen dat alleen maar speculatie was – dat hij mogelijk neurologisch beschadigd was, dat hij niet in orde was. Dat hij niet in staat is – weet je wel, whatever. We waren een verhaal aan het creëren waarover we niets wisten. Ik denk dat dat propaganda is.”

BREAKING: Part 1 – @CNN Director ADMITS Network Engaged in ‘Propaganda’ to Remove Trump from Presidency … ‘Our Focus Was to Get Trump Out of Office’ … ‘I Came to CNN Because I Wanted to Be a Part of That’ MORE BOMBSHELLS: https://t.co/kDe3HDdX2r#ExposeCNN pic.twitter.com/0G33tF83jr — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) April 13, 2021

Natuurlijk vroeg de undercoverjournaliste van Project Veritas – Chester dacht dat hij een afspraakje met haar had om mogelijk een relatie te krijgen – ook hoe CNN omging met Joe Biden, en met zijn gezondheid. Nou, zei Chester, het was natuurlijk het doel om Biden juist zo gezond mogelijk neer te zetten.

“Hem te laten zien terwijl hij aan het joggen was, was natuurlijk bedoeld om te voorkomen dat het over zijn leeftijd ging, en CNN probeerde het zo te presenteren als ‘Oh, ik ben hartstikke gezond,” aldus Chester. “We lieten altijd beelden van hem zien tijdens het joggen en zo dat hij heel gezond leek, en terwijl hij een vliegenierszonnebril op had.”

Dan waren er ook nog de beelden van Joe Biden die onlangs drie keer viel terwijl hij een trap van een vliegtuig op probeerde te klimmen. Zou CNN daar wat mee doen? “Daar praat je heel kort even over. Je maakt daar geen groot verhaal van,” was de uitleg.

Om het allemaal nóg erger te maken legde Chester óók uit dat CNN zich nu 100% wil gaan bezighouden met het klimaat. “Ik denk dat mensen Covid-moe zijn. Dus als er een nieuw verhaal komt springt CNN er bovenop. Ze hebben op kantoor al aangekondigd dat, als het publiek er klaar voor is, we ons vooral gaan focussen op het klimaat.”

“Het gaat onze focus worden,” ging hij verder. “Net zoals dat Trump uit het Witte Huis krijgen eerst onze focus was, hè? Zonder het hardop te zeggen, maar dat was het geval, hè? Dus onze volgende prioriteit wordt klimaatbewustzijn.”

Bereid je er dus maar alvast op voor. Na al deze Covid-dingen gaan de mainstream media, met CNN voorop, vol op het klimaatorgel. Wat betreft de strategie? “Angst. Angst verkoopt.” We gaan straks dus bewust bang gemaakt worden voor klimaatverandering. Want dat “verkoopt.” Met andere woorden, bange mensen stemmen vaker af op CNN, wat weer meer inkomsten genereert via advertenties en dergelijke.

“Hoe ziet dat er precies uit,” vroeg de undercoverjournaliste Chester vervolgens. “Ik weet het niet. Ik weet het niet zeker. Ik heb het gevoel dat het vooral gaat zijn dat we continu video’s van smeltend ijs laten zien, en warmer wordend weer, en het effect die het allemaal heeft op de economie.”

De focus wordt “een pandemie-achtig verhaal waar we maar over blijven doorgaan, maar dan eentje dat echt voor de lange termijn gebruikt kan worden. Kijk, met de pandemie, daar zit een duidelijk eind aan. Op een gegeven moment eindigt dat, dan is het geen probleem meer. Maar klimaatverandering kan járen duren, dus zij [CNN] kunnen dat flink uitmelken.”

De beslissing om hard bezig te gaan met dit soort onderwerpen wordt gemaakt door “het hoofd van de zender, [Jeff] Zucker,” onthulde Chester.

Tenslotte zei Chester ook dat CNN bewust keihard achter het Republikeinse congreslid Matt Gaetz aangaat omdat die “een probleem is voor de Democratische Partij.” Gaetz was en is een fervent bondgenoot van Trump, maar is onder vuur komen te liggen. CNN en andere media beweren dat hij mogelijk prostituees gebruikt heeft, en meer van zulks.

Je zou denken dat “mainstream media” daar op een objectieve manier mee omgaan. Maar nee. Niets is minder waar.

Gevraagd wat “propaganda” precies is in zijn ogen haalt Chester zelf Gaetz erbij. “Hij is een probleem voor de Democratische Partij omdat hij zo conservatief is en wetten kan vertragen, en zo. Dus, het zou voor de Democratische Partij geweldig zijn als hij verdwijnt. Dus wij blijven die verhalen publiceren om hem op de pijnbank te leggen en om ervoor te zorgen dat het niet begraven kan worden en buiten de rechter om opgelost kan worden. Weet je, we blijven daar gewoon op drukken, want het helpt ons.”

En let wel: dit is de zender waarop de NOS én RTL Nieuws zich baseren qua Amerika-verslaggeving.

De bron van @eelcbvr en @erikmouthaanrtl https://t.co/Kcqiz8STOf — ⚓️ Kapitein de Vlieger Tweep des Vaderlands #TdV (@DevliegerErik) April 13, 2021

Dus zoals ondernemer en oud-radio-DJ Erik de Vlieger al insinueert: misschien moeten Eelco Bosch van Rosenthal en Erik Mouthaan eens op zoek naar een nieuwe, meer betrouwbare bron… Project Veritas toont nu toch wel aan dat CNN niet erg serieus meer valt te nemen als objectief, serieus medium.