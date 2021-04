Engeland adviseert jongeren om ander vaccin dan AstraZeneca te nemen. EU instanties blijven vertrouwen houden in vaccin

Tot op heden heeft Engeland haar succesvolle vaccinatiestrategie mede te danken aan het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. Maar overheidsadviseurs adviseren nu toch om jongeren, tussen de 18 en 29 jaar, een ander vaccin te laten nemen. Ondertussen heeft het Europees Geneesmiddelbureau, opnieuw, een onderzoek gedaan naar het AZ-vaccin. Met als conclusie: ‘voordelen vaccin wegen zwaarder dan nadelen’.

De Britten komen met een ingrijpende boodschap; ook zij erkennen dat het wellicht verstandiger is voor jongeren om een ander vaccin te nemen dan het AstraZeneca-vaccin. Volgens Sky News is de boodschap van de Britse overheid een ‘koers correctie’. Men gaat simpelweg AstraZeneca inwisselen voor een ander vaccin bij jongeren.

De Britse overheid heeft besloten om haar vaccinatiestrategie aan te passen nadat er 79 gevallen van trombose zijn gemeld. Ondertussen heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zojuist in een persconferentie gezegd dat er mogelijk een verband is tussen het vaccin en trombose, aldus RTL Nieuws. Maar de kans op extreme bijwerkingen is zeer klein en dus zou men er verstandig aan doen om gewoon door te prikken.

Alleen luistert praktisch niemand meer naar de EMA. Ze komen wekelijks wel weer met een update rondom het Brits-Zweedse vaccin en blijven continu roepen dat de voordelen zwaarder wegen, ondertussen besluiten inmiddels flink wat Europese landen om het zekere voor het onzekere te nemen. Wat alleen maar leidt tot gezichtsverlies bij de EU, want niemand luistert naar ze.