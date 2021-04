[Filmpje] Van Haga (FVD) wast Hermans (VVD) de oren: ‘Als het gaat om de zorg ligt de bal bij ú. Stuitend!’

Tijdens het debat afgelopen week over de coronamaatregelen en dan met name de situatie in de zorg onderbrak VVD-Tweede Kamerlid Sophie Hermans FVD’er Wybren van Haga. Want, zei ze, nu zijn “tirade” erop zat vroeg ze zich af wat hij ervan vond dat de zorg onder druk staat door een hoog aantal besmettingen en/of ziekenhuisopnames. Nou, antwoordde Van Haga daarop, dat komt toch écht door het wanbeleid van de VVD de afgelopen jaren. “Als het om de zorg gaat, dan ligt de bal bij u.”

“Ik heb de hele inbreng, bijna tirade, van de heer Van Haga gevolgd,” aldus Hermans. “Ik heb eigenlijk een heel simpele vraag,” ging ze verder. “Het debat begon rond half twee. Toen kwam er een bericht binnen waarin de NZA zegt: ‘zorg wordt verder afgeschaald en de zorgkwaliteit is in gevaar.’ Hoe reageert de heer Van Haga daarop?”

Die had zijn antwoord klaar. Want, stelde hij, als iemand er schuld aan heeft dat de zorg overbelast is, dan is het de VVD. “Ja, die vraag kan ik terugleggen. Wat heeft ú de afgelopen tien jaar gedaan om het aantal ic-bedden te houden of op te schalen? Wat heeft u in het afgelopen anderhalf jaar gedaan om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel opgeleid zou zijn om de ic-bedden te bemannen?”

Het antwoord daarop, aldus Van Haga, is “helemaal niets. Dus als het gaat om de zorg, dan ligt de bal echt bij u.”

Op deze feitelijke observatie antwoordde Hermans lichtgeraakt. “Voorzitter dit is echt, ik vind dit echt stuitend,” aldus de VVD’er. “In ziekenhuizen, in [sic] IC’s, in de reguliere zorg wordt kei- en keihard gewerkt. Er worden nu kankeroperaties uitgesteld. Er worden hartoperaties uitgesteld. En u blijft zeggen: ‘Corona is een griepje.’ En dat is mijn vraag. Hoe reageert u daarop?”

“Nou,” antwoordde Van Haga rustig, “de reden dat kankeroperaties worden uitgesteld en dat hart- en vaatziektenpatiënten niet aan hun trekken komen, en dat er allerlei reguliere zorg wordt afgeschaald, komt doordat er een beperking in de capaciteit is in de zorg en díe bal ligt bij ú. Ú had ervoor kunnen zorgen, wat u zit in de coalitie, u had ervoor kunnen zorgen dat dat werd opgeschaald.”

“Anderhalf jaar is er níéts aan gebeurd,” ging Van Haga verder. “Dus ja, u moet daar misschien zélf uw excuses voor aanbieden want het is inderdaad stuitend dat dat niet is gebeurd.”

Daarop verdraaide Hermans Van Hagas woorden door te concluderen concludeerde Hermans dat “de heer Van Haga op geen enkele manier geraakt is door het bericht dat die zorg verder wordt afgeschaald; dat inmiddels in 70% van de ziekenhuizen die planbare zorg … sorry, die hartoperaties die kankeroperaties niet meer plaats kunnen vinden. Daar neem ik kennis van.”

Een merkwaardige opmerking vond Van Haga. “Nou, daar wil ik nog wel even een opmerking over maken. Uiteraard ben ik daar wél door geraakt. Alleen het probleem is uw eigen partij.”