Franse oud-generaals eisen ferm militair ingrijpen van Macron ‘om het islamisme uit te roeien’

Twintig Franse oud-generaals eisen actie via een open brief aan president Emmanuel Macron. Zij stellen dat Frankrijk de ‘gevaren’ die het land bedreigen moeten worden ‘uitgeroeid’, omdat er volgens de voormalige militairen anders een burgeroorlog dreigt te ontstaan.



Een brandbrief van twintig oud-generaals uit Frankrijk werd vorige week gepubliceerd in het radicaal-rechtse tijdschrift Valeurs Actuelles. Dat meldt De Kanttekening. Twee dagen later vond er in Frankrijk opnieuw een islamistische aanslag plaats, waardoor het centrale punt van de brief flink werd onderstreept.

De oud-generaals richten hun pijlen op het ‘islamisme,’ ‘bendes uit de voorsteden’ en ‘antiracisten.’ Die laatste omdat zij ‘op ons grondgebied onrust veroorzaken, zelfs haat tussen bevolkingsgroepen losmaken,’ zo stellen de gedecoreerde briefschrijvers.

In Frankrijk werd geschokt gereageerd op de brief, en niet alleen vanwege de inhoud. Want naast het feit dat ze beweren te worden gesteund door ‘honderd hoge officieren en meer dan duizend andere soldaten,’ zijn de ondertekenaars namelijk ook deels verbonden aan Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen. Zij is het overigens eens met de kritiek van de briefschrijvers, maar is tegen de wijze waarop men deze problemen aan wil pakken.

Macron wordt nu dus geconfronteerd met een radicaal-rechts element in zijn land dat openlijk oproept tot het gebruiken van geweld. Dat is merkwaardig, want Macron is al veel harder op gaan treden tegen islamistische individuen en organisaties in Frankrijk nadat leraar Samuel Paty onthoofd werd wegens het tonen van spotprenten. Linkse politici wijzen op een mogelijk verband met een terreurgroepering uit de jaren ’60, die ook werd opgericht door Fransen met een militaire achtergrond.

De oud-generaals kondigen aan dat hun geduld eindig is. Als de Franse president niet snel zelf ingrijpt om het islamisme in hun ogen voldoende in te dammen, dan dreigen zij oud-generaals het probleem zélf op te zullen gaan lossen ‘om onze beschavingswaarden te beschermen.’