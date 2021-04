FVD woest om verlenging autoritaire avondklok: ‘Bedrijven gaan kapot!’

Forum voor Democratie vindt het terecht volkomen onacceptabel dat de regering de lockdown en de volstrekt ineffectieve maar fascistische avondklok verlengt – met minimaal één week. Bedrijven gaan failliet, stelt de partij, en jongeren gaan er aan onderdoor. Tijd om Nederland weer helemaal open te gooien.

Het totalitaire regime Rutte III heeft laten lekken dat de avondklok en de bredere lockdown verlengd gaan worden. Met minimaal een week. Waarschijnlijk wordt dat natuurlijk nóg langer, want zo rolt het kabinet steeds. Houd ze een worst voor, maar gooi die worst een beetje verder weg als ze op het punt staan hem te verorberen.

FVD vindt dit wangedrag van het nachtmerriekabinet volstrekt onacceptabel en wil dat Nederland per direct open wordt gegooid. “Het kabinet verlengt de lockdown en de avondklok wéér,” schrijft de partij op Twitter. “Bedrijven gaan kapot, jongeren willen gewoon weer naar school, iedereen wil ’s avonds weer naar buiten. Maar Nederland blijft op slot. Alléén FVD wil Nederland nu weer volledig open!”

Goddank dat er één partij is die dat wil. En ja, het is onvoorstelbaar belachelijk dat de PVV niet met FVD optrekt. Maar ja, het toont maar weer aan dat Geert Wilders heel kritisch zegt te zijn over het partijkartel, maar als puntje bij paaltje komt altijd netjes binnen de lijntjes van het toelaatbare kleurt. Kritiek op de islam en moslims mag tegenwoordig prima. Je zag zelfs dat Rutte in de informatie aangaf dat hij best met Wilders wilde praten als die “afstand nam” van zijn eerdere uitspraken. Maar bij FVD gold dat niet. Waarom niet? Omdat FVD waagt te twijfelen aan het coronanarratief van de staat. Dat is verboten.

Hoe dan ook, FVD heeft natuurlijk honderd procent gelijk. Het moet afgelopen zijn met deze lockdownwaanzin. Dit duurt al véél te lang. Het hele land gaat er aan onderdoor, en dat voor een virus met volgens John P.A. Ioannidis van de WHO een Infection Fatality Rate die echt niet zó overdreven hoog is dat we het hele leven ervoor moeten stoppen, de economie moeten slopen, en jongeren massaal een depressie in moeten jagen.

Deze lockdown is volkomen belachelijk, onacceptabel, dictatoriaal, en als Covid-19 wél zo gevaarlijk was als we een jaar geleden dachten, dan zou een lockdown tóch niet significant helpen om verspreiding van het virus te beperken.

Dus. Klaar. Open gooien die handel. Niet op 28 april. Niet op 21 april. Maar vandaag. Nu.