Grapperhaus ontzet door ‘avondklok had geen effect’ uitspraak Kuipers: ‘Het heeft echt wat geholpen’

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus is er niet over te spreken dat OMT’er Ernst Kuipers woensdag bij het tv-programma Beau zei dat de avondklok “geen enkel effect” heeft gehad op het aantal ziekenhuisopnames door corona. Volgens Grapperhaus was er wel degelijk een verband zichtbaar. En, zegt hij, hij heeft het OMT gevraagd er meteen even naar te kijken.

Woensdagavond laat zei Kuipers dat het effect van de avondklok significant minder was dan gedacht. Sterker nog, als hij naar de cijfers kijkt kan hij alleen maar concluderen dat het effect ervan nihil was. Volgens de berekeningen vooraf zou het zo’n 10 procent schelen, maar dat bleek onzin. “Het is niet een gecontroleerd experiment, maar als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven eigenlijk geen enkel effect,” aldus Kuipers.

Maar de CDA-minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus is niet te spreken over die conclusies van Kuipers. “We hebben die avondklok ingesteld omdat uit internationaal onderzoek zou blijken dat het 8 tot 10% zou kunnen schelen,” zegt Grapperhaus in De Telegraaf. “En inderdaad, het is al na een week gebleken dat de mobiliteit met zo’n 10% terugliep. En in die bewegingen, op straat en in de buurt, daar zit de besmettingskans. Ik denk dat het heel goed is geweest dat we onszelf hebben geholpen door 3 maanden met zo’n avondklok te werken.”

Omdat hij er zo zeker van is dat de avondklok wél gewerkt heeft – anders dus dan wat het hoofd van het Landelijk Netwerk Acute Zorg denkt – heeft Grapperhaus het OMT gevraagd om er “nog eens naar te kijken.” Wat inhoudt dat hij graag wil dat ze even een officieel berichtje maken waaruit blijkt dat de avondklok hartstikke effectief was.

De reactie van Grapperhaus is natuurlijk weinig verrassend. Want Kuipers heeft door zo publiekelijk toe te geven dat de avondklok nergens over ging het kabinet behoorlijk voor paal gezet. Grapperhaus probeert qua gezichtsverlies nog te redden wat er te redden valt.