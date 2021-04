Hoe lang duurt het voordat je een investering in zonnepanelen hebt terugverdiend?

Ben je geïnteresseerd in het kopen van zonnepanelen, dan moet je eerst weten wat het jou oplevert. Hierbij spelen prijs, plaatsing en de voordelen een grote rol. Daarnaast kan je ook de afweging maken om ze zelf op het dak te plaatsen. Want ook als jouw dak afwijkt van ‘normaal’, zijn er verschillende soorten montagesets die je kunt gebruiken. Neem het voorbeeld van de zonnepanelen montagesysteem plat dak. Je wil namelijk wel dat het systeem zich zo snel mogelijk terugverdiend toch?

De gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen

Leuk om te weten dat de zonnepanelen zichzelf uiteindelijk terugverdienen, maar het is wel fijn om te weten wat hiervan de tijdsindicatie is. De aankoop is namelijk een grote investering waarbij je wil dat deze zo snel mogelijk rendement oplevert. Binnen hoelang het zich terugverdiend is natuurlijk afhankelijk van meerdere factoren. Toch is er een tijdsindicatie van de gemiddelde terugverdientijd die vertelt dat het systeem zich in 10 jaar terugbetaalt.

Om de terugverdientijd verder te drukken, kan er ook nog gerekend worden op een teruggave van 21 procent BTW. Met deze financiële meevallers wordt de gemiddelde terugverdientijd teruggebracht tot 7 a 8 jaar. Om de kosten verder te drukken, kun je natuurlijk ook nog zelf het dak op gaan met een Zonnepanelen montagesysteem.

Factoren die de terugverdientijd van zonnepanelen beïnvloeden

Om de terugverdientijd van je panelen zo goed mogelijk te berekenen, is het belangrijk om te kijken naar verschillende factoren.. Dit zijn meer factoren dan je waarschijnlijk denkt. Om het jou makkelijk te maken, hebben we een aantal factoren voor je onder elkaar gezet.

De prijs van zonnepanelen

Niet alle zonnepanelen zijn hetzelfde. Daarom is het handig om de vergelijking te maken tussen verschillende zonnepanelen en verschillende systemen. Er kan namelijk veel verschil zitten in kwaliteit. De kwaliteit heeft uiteindelijk invloed op hoeveel energie je opwekt

Extra apparatuur

Er moet niet alleen gekeken worden naar de kostprijs. Er is namelijk randapparatuur nodig om opgevangen zon om te zetten in energie. De randapparatuur draagt ook bij aan het totale prijskaartje.

Zelf plaatsen of niet?

Wanneer je een beetje handig bent en het juiste Zonnepanelen montagesysteem hebt,kan je er voor kiezen om het systeem zelf op je dak te plaatsen. Waar je wel op moet letten is de garantievoorwaarden. Je wil namelijk niet je garantie kwijt zijn na de eerste week.

De levensduur van panelen

Bekijk ook de levensduur van de installatie. De gemiddelde levensduur van een zonnepanelensysteem is 25 jaar. Daarnaast is het goed om te kijken naar eventuele factoren die hier invloed op kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de omgeving waarin je woont en de mate van onderhoud, spelen hierbij een grote rol.