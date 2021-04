Klimaatwaanzinnige haatstad Amsterdam bereidt verbod op houtkachel en open haard voor: ‘Geen taboes!’

Als het aan de Amsterdamse bestuurders ligt dan verdwijnen de open haard en de houtkachel zo snel mogelijk uit de Nederlandse hoofdstad. De houtstook zou namelijk vervuilend zijn, en het zou ook voor overlast veroorzaken. Amsterdammers zitten zélf absoluut niet te wachten op deze betutteling vanuit de door GroenLinks en PvdA geteisterde bestuurde gemeente.

Het Amsterdamse college onderwerpt de stad aan flink wat drammerige klimaatregelgeving. Niks mag meer, en alles wordt als vervuilend gezien. Het Parool meldt dat de eerste voorbereidingen worden gemaakt om nu ook de houtkachel en de open haard in de ban te doen.

Bij biomassa, waar men ook hout verbrandt, zou men wel goede filters gebruiken die de uitstoot van stikstof flink verminderd. Bij houtkachels en open haarden zou dit niet het geval zijn. Verder merkt de gemeente op dat mensen met astmatische klachten last hebben van de hout stook. Buurtbewoners ergeren zich groen en geel aan de bemoeizucht van de gemeente. Vaak hebben zij juist hun kachel al met speciale filters aangepast, maar zij worden nu allemaal over een kam geschoren:

“Laat ze maar komen meten. In mijn blok komt de meeste overlast van mensen die ‘s zomers barbecueën, wordt dat dan ook verboden? Mijn schoorsteen komt uit op vierhoog. Geen enkele buur heeft er last van.”

De Amsterdamse gemeente krijgt het weer voor elkaar om haar inwoners lastig te vallen met het klimaatgedram. Of het nu gaat om auto’s of kachels, uiteindelijk wordt alles zwaar gereguleerd in de stad. Bewoners worden er moedeloos van.

Maar PvdA-wethouder Egbert de Vries zit het als enige in heel Nederland wél zitten om de klimaatzweep nog eens over de ruggen van de burgers te laten klappen. “Alles wordt overwogen, ik heb op dit punt geen taboes,” aldus zijn omineuze commentaar. Nou, maak je borst maar nat! Alles wat je lief hebt is straks door de PvdA/GroenLinks-kongsi keihard verboden. Fijn!