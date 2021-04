MeToo-saga Sidney explodeert compleet! Parool en AD: ‘D66’er Sidney Smeets was intiem met minderjarige jongens!’

Slecht nieuws voor D66 en dan met name voor het net geïnstalleerde Kamerlid Sidney Smeets. Want zowel het Parool als het AD berichten dat jongens beweren dat hij seksuele handelingen met hen verrichtte toen ze minderjarig waren. Daarmee is het hek nu definitief van de dam voor de voormalige strafpleiter die zich nu, walgelijk genoeg, nog steeds volksvertegenwoordiger mag noemen.

Hoe meer informatie naar buiten komt over de handel en wandel van D66-Kamerlid Sidney Smeets, des te walgelijker deze hele affaire wordt. Want zowel het Parool als het Algemeen Dagblad hebben nu een artikel gepubliceerd waarin jonge jongens Smeets ervan beschuldigen dat hij “zeker een tiental jonge jongens ongepaste berichten” heeft gestuurd op Twitter, WhatsApp en homo-datingapp Grindr, en ze zelfs thuis uitnodigde. “Hij was in de 40. Ik 15. Dan is er iets niet in de haak,” zegt één van de jongens. Smeets wist hoe oud ze waren “maar nodigde hen toch thuis uit.”

“Hij was best wel direct,” aldus één van de jongens die zestien was toen hij Smeets thuis bezocht, “en begon me al snel te zoenen en mijn hoofd naar zijn piemel te leiden. Ik heb hem gepijpt en was ook weer snel buiten.” Vervolgens heeft het Parool natuurlijk uitgezocht of de twee inderdaad toentertijd hebben afgesproken. “Een vriend van de jongen én Whatsapp-gesprekken bevestigen dat,” inderdaad.

Ja, zegt de jongen, er was “consent,” maar hij heeft er altijd “een vreemd gevoel” aan over gehouden, wat niet zo gek is aangezien Smeets ook toen al een man met aanzien, geld en invloed was, en daarnaast qua leeftijd ook nog eens de vader van de jongen had kunnen zijn. En oh wacht, het was nog niet klaar hoor. Want na de ontmoeting stuurde Smeets de jongen een berichtje waarin hij hem hoegenaamd complimenteert door hem te vertellen dat hij “erg goed” was, aldus het Parool. “Later in het gesprek worden foto’s van minderjarige jongens gedeeld, waarop Smeets reageert dat het zijn ‘foutste fantasie’ is om seks met iemand van onder de 16 te hebben. Smeets schrijft wel het risico te willen nemen als de jongen iemand kent die ‘onder de 16 is’ en de jongen hem ‘vertrouwt’.”

En we zijn er nog niet. Want een man die nu 26 jaar oud is zegt dat hij tien jaar geleden, toen hij dus 16 was, ook een Grindr-match had met Smeets. Meerdere malen werd hij door Smeets uitgenodigd hem thuis te bezoeken. “En de strafrechtadvocaat zou filmpjes van ‘jonge jongens’ hebben laten zien om hem ‘in de mood‘ te brengen.” Eén keer slaagde Smeets volgens de jongen erin hem ervan te overtuigen seks te hebben. “Eén keer heeft hij mij gepijpt. Ik voelde me daarna heel naar.”

“Hij is slim en vond aanknopingspunten om op me in te spelen,” gaat hij verder. “Maar hij is strafrechtadvocaat bij Spong, dus ik durfde ook niet naar iemand toe te gaan,” aldus de man. “Hij weet precies wat hij wettelijk wel en niet kan doen.”

De 25-jarige Jelle Kaldenbach heeft zelf niet direct te maken gehad met Smeets, maar zegt dat hij van “zo’n tien mensen” heeft gehoord dat de D66’er hen ook op jonge leeftijd benaderde. Daarbij lijkt het erop dat Smeets het “steeds precies legaal” wist te houden. “Het blijft vaak bij persoonlijke berichten,” zegt Jelle. “Maar het is vreemd dat iemand van 45 jaar jongens van 16 tot 18 jaar benadert. Het klopt niet. Zoiets mag niet worden genormaliseerd.”

Als de verhalen van deze jongens kloppen etaleerde Smeets klassiek roofdiergedrag. Jonge jongens, die kwetsbaar en makkelijk te beïnvloeden waren, werden benaderd, en hij gebruikte volgens de jongens zijn aanzien en functie om te kunnen doen wat hij deed én er zonder imagoschade mee weg te kunnen komen.

Na het lezen van deze verhalen wordt het opeens ook heel duidelijk waarom Smeets in zijn officiële reactie stelt, niet dat hij zich altijd op een ethische en verantwoordelijke wijze heeft gedragen, maar naar eigen zeggen altijd “binnen de wet.” De jongens benadrukken dat ook, terwijl ze tegelijkertijd heel duidelijk maken dat de manier waarop dit gebeurde weliswaar niet illegaal hoeft te zijn, maar in hun ogen wel heel vervelend is geweest. Ze hebben zich keihard seksueel geïntimideerd gevoeld.

Volg mij op Twitter-alternatief Gab én word gratis en voor niets lid van mijn Telegram-kanaal!

Afijn, als één ding duidelijk is geworden, dan is het dat dit einde oefening moet betekenen voor Sidney Smeets als Kamerlid. Wieberen met hem, en snel een beetje. Sigrid Kaag, zet deze griezel onmiddellijk uit de fractie!