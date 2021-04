Ondanks drukkere ziekenhuizen, LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers: ‘Openen terrassen kan helpen’

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zegt “een rustig gevoel” te hebben over het openen van de terrassen. Als dat bijdraagt aan het naleven van de coronamaatregelen, dan heeft hij begrip voor zo’n besluit. En dat is opvallend, want het wordt nog steeds drukker in de ziekenhuizen. Dat meldt De Telegraaf.

Kuipers lijkt zich niet helemaal dood te staren op de besmettingscijfers van het RIVM en de instroom van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen. Hij zegt namelijk begrip te hebben voor de roep van verschillende burgemeesters om op korte termijn een plan te maken voor de heropening van terrassen en andere buitenactiviteiten. Hij zegt:

“Als blijkt dat mensen anders alsnog in parken bij elkaar gaan zitten, is dit mogelijk makkelijker te handhaven. Krijg je hiermee de naleving van de maatregelen omhoog, dan zou het een goede oplossing kunnen zijn.”

Eigenlijk is het een extra argument voor het opengooien van de terrassen, bovenop het recent gepubliceerde onderzoek van de Ierse gezondheidsdienst waarin wordt gesteld dat besmettingen nauwelijks buitenshuis plaatsvinden. Want als het wat hem betreft nu al zou kunnen, dan moet dat met deze recente informatie al helemaal mogelijk zijn!

Het zou zelfs heel goed kunnen dat het openen van de terrassen juist gaat leiden tot minder besmettingen, zolang mensen niet allemaal op een kluitje komen te zitten. Het lijkt in ieder geval het proberen waard!