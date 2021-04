[Video] Farid Azarkan (DENK): ‘Dit kabinet bestaat uit machtpatsers die meedogenloos te werk gingen’

DENK-leider Farid Azarkan was tijdens zijn inbreng in de eerste termijn in het debat over de toeslagenaffaire in de Tweede Kamer bijzonder uitgesproken over de handel en wandel van het kabinet. “Liegen. Informatie achterhouden. De Kamer monddood maken.” Zo vatte Azarkan de houding van het kabinet-Rutte III samen. “Kritische Kamerleden uitschakelen. Informatie wel delen met de coalitie, maar niet met de oppositie. De controlerende rol van de Kamer deleten.”

“De notulen van de Ministerraad laten het beeld zien van een stelletje machtpatsers,” ging Azarkan verder. “Machtpatsers die elke vrijdagmiddag hun strategie bedachten en die tot alles deden om hun macht te behouden. Machtspatsers die alles doen om zaken toe te dekken. Voor zichzelf en de hoge ambtenaren. En ze gingen meedogenloos te werk.”

“We wisten dat deze door en door rotte bestuurscultuur vooral het handelsmerk was van Rutte; met zijn Rutte-doctrine,” zei hij. Maar premier Rutte (VVD) is niet het enige probleem. Sigrid Kaag van D66, Wopke Hoekstra van het CDA, en Wouter Koolmees van D66, allemaal deden ze volgens Azarkan mee. “Allemaal. Zonder uitzondering.”

Daarna ging Azarkan terug naar de toeslagenaffaire, en hoeveel leed dat schandaal veroorzaakt heeft. “En terwijl dit kabinet deze vieze en misdadige spelletjes speelde, werden de ouders die het slachtoffer zijn van de toeslagenmisdaad vertrapt, gepijnigd en gemarteld. Er werd door de overheid gediscrimineerd, onmenselijk hard opgetreden. Er werd door de overheid bezittingen afgepakt. Levens zijn kapot gemaakt en mensen zijn tot zelfmoord gedreven.”

“Waar was dit kabinet mee bezig?” vroeg de DENK-leider. “Niet met deze mensen helpen. Niet met het stoppen van het onrecht. Niet met het compenseren van de schade.” Nee, het enige waar deze regering mee bezig was, was “met het toedekken van het leed en het kort houden van Kamerleden die het leed aan het licht brachten.”

Vervolgens citeerde hij CDA-minister en -leider Wopke Hoekstra en D66’er Sigrid Kaag, die allebei volgens de notulen hun best hadden gedaan om kritische Kamerleden de mond te snoeren. “En Rutte knikte genoegzaam; wetende dat het voltallige kabinet de Rutte-doctrine had gekopieerd,” aldus Azarkan over dit gedrag van de bewindslieden. “Wat een arrogantie.”

“Ze voelden zich verheven. Wat een dictatoriale trekjes of zoals collega Omzigt het zei ‘Bananenmonarchie’. Controleert de Kamer de regering, of controleert de regering de Kamer?” vroeg de DENK’er vervolgens retorisch. “Nederland is onder dit kabinet een schijndemocratie geworden. Zoveel is duidelijk.”

“En informatie delen met de Kamer? Artikel 68 van de Grondwet. Nee joh, daar deed dit Kabinet ook niet aan. Maak die Kamer vooral niet wijzer. Ze zitten er voor spek en bonen bij. Keer op keer kreeg de Kamer niet de informatie die het vroeg in het toeslagendossier. Keer op keer werd er cruciale informatie achtergehouden.”

Daarbij refereerde Azarkan aan de memo-Palmen.”Werkinstructies niet aan de rechter te geven. Nota’s waarin mensen automatisch tot fraudeur werden bestempeld. Allemaal bedacht. Nu weten we: complot. Allemaal doorgestoken kaart.”

“Dit kabinet,” concludeert Azarkan, “heeft de grondwet overtreden en daarmee de parlementaire democratie ernstig schade toegebracht. Dit kabinet heeft door haar handelen onwaarschijnlijk veel leed en pijn veroorzaakt aan tienduizenden ouders en kinderen. Als de ministers en staatssecretarissen beter en sneller hadden geluisterd naar de Kamerleden hadden we veel leed kunnen voorkomen.”

“Dat is, voegde hij toe, “onvergeeflijk,” wat dan ook is waarom hij meteen een motie van wantrouwen indiende tegen het kabinet. Die motie werd al mede ondertekend door Wybren van Haga (FVD), Geert Wilders (PVV), Caroline van der Plas (BBB) én Sylvana Simons (BIJ1). Later vandaag wordt duidelijk of ook andere partijen die motie zullen steunen, als deze in stemming wordt gebracht.