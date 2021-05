Acteur Diederik Ebbinge sloopt ‘mondkapjeskoning’ Sywert: ‘Rattige middelmatige k*tventjes maken veel kapot’

Luizenmoeder-acteur Diederik Ebbinge heeft op z’n social media te kennen gegeven dat hij niets dan minachting voelt voor Sywert van Lienden, de mede-oprichter van Stichting Hulproepen, de beweging waarmee naar eigen zeggen om niet mondkapjes zijn geregeld, maar waarmee – zo blijkt vandaag – Van Lienden zelf €9 miljoen heeft opgestreken.

Ebbinge, die tevens deze zomer op de tv te zien zal zijn met een nieuwe reeks van het satirische Promenade, haalt hard uit. Ebbinge deelt een genadeloos onderzoeksartikel van Follow the Money, en voegt er aan toe: “Voordat Sywert van Lienden mij blokt, zich met z’n vuile poen terugtrekt en voor zichzelf een deugend cognitief dissonant verhaal in elkaar heeft geflanst,” zo begint de acteur: “Moet me nog even van het hart dat dit soort ratterige middelmatige k*tventjes meer kapot maken dan ons lief is.”

Ook andere (semi-)bekende Nederlanders maken zich boos over de verborgen gehouden inkomsten van Van Lienden. TPO-auteur Chris Aalbers roept de politieke partij van de mondkapjeshandelaar, het CDA, op om de twintiger te royeren.