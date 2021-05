Onverbiddelijke Thierry Baudet: ‘Roep om afschaffing christelijke feestdagen is het logische gevolg van ons stemgedrag’

Voor FVD-voorman Thierry Baudet is het niet heel verrassend dat er steeds meer kritiek is op christelijke feestdagen in Nederland. Als we volgens de FVD-leider kijken naar het stemgedrag van de Nederlandse bevolking moet het geen verrassing zijn dat deze oikofobe houding steeds meer aandacht krijgt. De ‘weg met ons’-mentaliteit lijkt steeds populairder te worden in Nederland.

‘Schaf de christelijke feestdagen af. We hebben nu islam.’ valt te lezen in HP/De Tijd. Het wordt steeds normaler om te pleiten voor het afschaffen van christelijke feestdagen. Het zijn hoogtijdagen wat betreft de oikofobie in Nederland. In plaats van dat men pleit voor het invoeren van extra feestdagen – wat vrij normaal is aangezien Nederland een multiculturele natie is – lijken steeds meer (linkse) critici te willen afrekenen met onze christelijke wortelen.

Volgens FVD-leider Thierry Baudet is dit niet heel verrassend. Al jaren stemt de overgrote meerderheid op partijen die deze ‘weg met ons’-mentaliteit omarmen door het continue bevorderen van de massa-immigratie, aldus de FVD-voorman.

Is wel het logisch gevolg v/h stemgedrag van onze landgenoten. Wie op VVD-CDA-PVDA etc. stemt weet één ding zeker: de massa-immigratie zal doorgaan. “Ja maar FVD-ers stuurden flauwe grappen in hun whatsapp!” Aha. Dus dáárom lieten jullie Europa verloren gaan…! Nu snap ik het! 🤡 https://t.co/iRvujZ0nYH — Thierry Baudet (@thierrybaudet) May 22, 2021

De Nederlandse politiek – en dan met name de partijen die de laatste jaren de touwtjes in handen hadden – hebben weinig bijgedragen aan het waarderen van onze westerse wortelen. Sterker nog, de meesten hebben de oikofobe elementen binnen de samenleving groter gemaakt. Het falende integratiebeleid en het omarmen en propageren van de woke-gekte – door de salonsocialisten van de PvdA – hebben er voor gezorgd dat we deze belachelijke discussie over ‘de waarde van christelijke feestdagen’ überhaupt voeren.

Of je nu gelovig bent of niet, het is evident dat christelijke feestdagen belangrijk zijn voor een westers land. In plaats van te zaniken over deze dagen kan men beter klagen over het tekort aan feestdagen in Nederland, want we hebben in verhouding met andere Europese landen bar weinig feestdagen.