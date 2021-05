D66-deuger Jetten omarmt BLM-Songfestivallied Macrooy: ‘Prachtige performance met waardevolle boodschap’

D66-Kamerlid Rob Jetten was een van de weinigen die het Nederlandse Black Lives Matter-lied van Jeangu Macrooy wél kon waarderen. Ondanks dat de Nederlandse inzending een flinke flop was, we waren nog niet de slechtste van de avond, kon Jetten de onderliggende boodschap enorm waarderen. Hij is dan ook hartstikke trots op het resultaat.

Eerder vandaag kwam BBB-Kamerlid Caroline van der Plas juist met een heel ander commentaar op de uitslag van het Songfestival. De woke-gekte – waar de BLM-beweging natuurlijk ook onder valt – dolf gisteren het onderspit. Het werd pijnlijk duidelijk dat Europa vrij weinig zin had in al dat woke-gejammer.

Toch probeert Jetten nog even wat deugpuntjes te scoren door zich solidair te tonen met de BLM-beweging.

Prachtige performance van @JeanguMacrooy met een waardevolle boodschap aan iedereen die het horen wil: “je kunt mij niet breken” Geen plek op het erepodium, maar wel in het hart. Trots op de Nederlandse inzending! 🇳🇱 🇸🇷 #BlackLivesMatter https://t.co/3ZzdLLGHGv — Rob Jetten (@RobJetten) May 23, 2021

Het is vooral een doorzichtige poging van de democraat om te laten zien hoe hard hij wel niet aan het deugen is. Maar Jetten laat zien dat hij niet doorheeft dat het gros van de Nederlanders, en de rest van Europa, gewoon helemaal klaar is met het woke-geklaag. Al maandenlang moet Nederland de onzin aanhoren van alle woke-rebellen, met tot overmaat van ramp het behalen van de kiesdrempel én dus een Kamerzetel door woke-koningin Sylvana Simons.

Ondanks dat het Songfestival doorspekt is met over de top woke-figuren, wist geen enkel woke-nummer het goud binnen te slepen. Dus nee Jetten, Nederland zat niet te wachten op deze BLM-boodschap.