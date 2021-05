Hypocriete Wopke Hoekstra vindt opzegging CDA samenwerking met FVD heel “verstandig”: “De emmer was vol!”

Vandaag zeiden zowel de VVD als het CDA de samenwerking op met Forum voor Democratie in Noord-Brabant. Want, zeiden de twee partijen, er was daar te veel gebeurd. Instabiliteit! Chaos! Controverses! Ook Wopke Hoekstra vindt het allemaal heel goed dat Brabantse coalitie dood en begraven is. Wat een hypocrisie. De enige reden dat het CDA en de VVD dit nu doen is dat ze de angst voor FVD momenteel verloren zijn. En dus denken ze dat ze de partij koud kunnen stellen. That’s all.

Eerder vandaag werd bekend dat de VVD de samenwerking met Forum voor Democratie heeft beëindigd in Noord-Brabant. Dit omdat wegloper Hans Smolders zijn zetel aldaar ter beschikking heeft gesteld (aan een ander FVD- lid, die de partij zowaar wel steunt), omdat er controverses zijn geweest, en omdat er instabiliteit zou zijn.

Het CDA is ná de aankondiging van de VVD óók vol op het orgel gegaan. Best hilarisch, natuurlijk, dat dit zo komt ná de aankondiging van de VVD, en dus toen het CDA al voor een voldongen feit was gesteld, maar goed. Wat veel interessanter is, is de wijze waarop ook het CDA dit probeert te verkopen. Partijleider-voor-zolang-dat-nog-duurt Wopke Hoekstra legt uit:

Begrijpelijk en verstandig besluit van CDA Brabant om de samenwerking met FVD op te zeggen. De emmer was vol na groot aantal incidenten. #CDA https://t.co/5WULxgBSd9 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) May 20, 2021

“Begrijpelijk en verstandig besluit van CDA Brabant om de samenwerking met FVD op te zeggen. De emmer was vol na groot aantal incidenten,” aldus Hoekstra.

Ah ja. Incidenten. Helemaal niet leuk. Dingen die gebeurd zijn. Vreselijk allemaal.

Maar wacht. Incidenten? Het CDA regeert al jaren met veruit de meest corrupte partij van Nederland, de VVD. Je weet wel, dat is de partij van de toeslagenaffaire, van de doofpot, van het liegen over formatiegesprekken. Van het koud proberen te stellen van kritische Kamerleden. Van een liegende en bedriegende premier die steeds weer betrapt wordt op nieuwe leugens, maar die ondanks alles gewoon doorgaat omdat zijn machtshonger schier onbeperkt is. Zelfs de VVD had een enorme appberichtjes-controverse rond haar jongerenorganisatie.

Die VVD, daar mee samenwerken is voor het CDA geen enkel probleem. Oh nee. Maar samenwerken met FVD, nou, dat kan opeens niet meer. Dit terwijl bij FVD de emmer misschien vol zit, terwijl bij de VVD de Noordzee onderhand overstroomt door alle problemen.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over het CDA zélf, een partij die “christelijk” in de naam heeft, maar alle christelijke waarden al tijden verkwanselt. De eigen Pieter Omtzigt wordt keer op keer met een mes in de rug gestoken, met Hoekstra in de rol van Judas. Hele groepen mensen zijn beschadigd door het CDA of in ieder geval met medeweten van de partij in de toeslagenaffaire. Prominente partijleden graaien erop los en gebruiken de coronacrisis om even flink te cashen (hallo, Sywert van Lienden). En dan hebben we nog minister Hugo de Jonge die 1) er miljarden euro’s belastinggeld doorheen jast alsof het niets is en b) mensen vertelt dat ze dan maar thuis moeten blijven zitten als ze zijn vaccin niet willen. Lekker sociaal.

Dat CDA, dat zou nu opeens een probleem hebben met de FVD afdeling in Noord-Brabant? Houd toch op. Daar lusten de honden geen brood van. Geen gehandicapte vlieg die erin trapt.

Nee, wat hier aan de hand is, is heel simpel: het CDA en de VVD zijn allebei hun angst voor Forum voor Democratie kwijt. Noord-Brabant is een rechtse provincie. De provinciale afdelingen van CDA en VVD zagen de bui al hangen als ze FVD buiten de provinciale coalitie zouden houden; zij zouden de volgende keer dan mogelijk weggevaagd worden, terwijl FVD groter dan ooit zou worden. FVD zou hen leegeten.

Dat was de angst, en dat was waarom de samenwerking werd aangegaan. Die samenwerking wordt nu beëindigd omdat VVD en CDA die angst verloren zijn; ze denken dat ze nu veilig van FVD af kunnen.

Dat is er aan de hand. Meer niet. Al het andere is quasi-moralistisch gezwets van carrierepolitici die behalve machtshonger, geen enkele norm noch waarde hebben.

En natuurlijk komt dit daar nog eens bij: “Brabant wordt opgeofferd voor een landelijke coalitie met GroenLinks,” stelde FVD in een verklaring over het gebeuren in Den Bosch.