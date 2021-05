VVD heeft genoeg van FVD, en zet de partij uit Brabantse provinciebestuur: ‘Bestuurlijke stabiliteit onmogelijk zo’

Het Noord-Brabantse college van gedeputeerden is gevallen. De VVD is klaar met de samenwerking met Forum voor Democratie, en zegt het vertrouwen op in de partij van Thierry Baudet. Op de website van de partij wordt uitgelegd waarom op provinciaal vlak niet verder kan worden geregeerd met de veelvuldig in opspraak geraakte partij.

“Het afgelopen jaar heeft een groot aantal FvD-incidenten plaatsgevonden die de VVD zwaar op de maag liggen. Het recente vertrek van weer een FvD-Statenlid is nu voor de VVD de directe aanleiding om het vertrouwen op te zeggen. Met dit vertrek worden de gemaakte afspraken over bestuurlijke stabiliteit die nodig zijn voor een slagvaardig bestuur niet meer nagekomen,” aldus de partij.

De VVD zat met het CDA, Forum voor Democratie en een lokale Brabantse partij in het provinciebestuur nadat een eerder college over centrum-links klapte. Na de grote exodus bij FVD afgelopen december scheidden ook Brabantse leden zich af van de partij, maar bleven het bestuursakkoord steunen. Maar desondanks werd de samenwerking over rechts ook geen succes, zo constateert de liberale politieke beweging nu ook Hans Smolders zijn zetel ter beschikking stelt: “De VVD is van mening dat er in het afgelopen jaar teveel energie gestoken moest worden in het oplossen van incidenten, terwijl Provinciale Staten en het college juist in een hoog tempo bezig moeten zijn met de maatschappelijke opgaven van Brabant.”

Vermoedelijk moet nu een informateur worden aangesteld om te zien hoe de scherven van de afgelopen politieke samenwerking bij elkaar geraapt kunnen worden, en hoe een nieuw provinciebestuur de termijn kan gaan volmaken tot nieuwe verkiezingen plaatsvinden in 2023.