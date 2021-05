Joost Eerdmans (JA21) wil meer aandacht voor thema migratie bij formatie: ‘Het is misschien wel urgenter dan een algemeen herstelplan’

Joost Eerdmans valt het op dat het wel héél veel gaat over het herstel van ons land na de pandemie, het lijkt stilletjes het hoofdthema van de formatiegesprekken te zijn geworden. Dit is volgens de JA21-leider niet de bedoeling, ook andere belangrijke thema’s, zoals migratie, moeten uitgebreid aan bod komen.

Bij WNL sprak Eerdmans over de formatiegesprekken; het viel de politicus op dat men een algemeen herstelplan als hoofdonderwerp heeft gekozen én dat met name de informateur hier veel aandacht aan besteedde. Dit is volgens Eerdmans helemaal niet haar taak:

“Een thema als migratie is misschien wel urgenter om aan te pakken dan een algemeen herstelplan waar iedereen zijn invulling aan geeft. Bovendien vind ik het niet de taak van de informateur om dat af te tikken. Dat hoort echt in het publieke debat thuis, in de Tweede Kamer.”

Dat het herstelbeleid een belangrijk onderwerp is natuurlijk logisch, aldus Eerdmans. Maar dat betekent niet dat andere urgente thema’s links moeten worden gelaten. Migratie blijft een urgent thema, zowel linkse als rechtse kiezers vinden het een belangrijk thema en dus moet men dit onderwerp ook uitvoerig bespreken tijdens de formatie. Eerdmans zei terecht dat het thema onder alle Nederlanders leeft:

“Uit elk onderzoek blijkt dat ook de linkse achterban zich zorgen maakt over toenemende migratie en de gevolgen daarvan voor Nederland. Toch wordt er niets aan gedaan, omdat het heel snel in een angstige hoek gezet wordt. Wij willen daar gewoon over praten, en dat moet ook. Want straks keert wal en schip en dan gaat het gewoon niet goed.”

De JA21-leider stelt terecht dat ook andere urgente thema’s, zoals het migratievraagstuk, uitvoerig moeten worden besproken tijdens de kabinetsformatie. Het kan niet zo zijn dat men tijdens de wording van een kabinet een van de belangrijkste thema’s onbesproken laat. Dat levert, zoals Eerdmans zegt, alleen maar toekomstige problemen op.