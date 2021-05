Thierry Baudet (FVD) haalt uit naar critici: ‘Al decennia wordt de oorlog gepolitiseerd. Wat een hypocrisie!’

Tegenstanders van FVD zijn weer eens boos. Heel boos. Want Forum voor Democratie heeft een meme online gezet waarin gesteld wordt dat de vrijheid, die werd ingevoerd in 1945, in 2020 weer werd afgeschaft. Hoe durven ze om de Tweede Wereldoorlog zo te “politiseren,” is het devies. “Schandalig!” Thierry Baudet zelf denkt daar net wat anders over. Want zegt hij: de oorlog wordt al járen gepolitiseerd. Alleen als FVD het doet is het opeens fout en verboden. Dat is, vindt hij, ronduit hypocriet.

Vorig jaar en ook dit jaar nog, natuurlijk, is een groot deel van wat ooit gezien werd als de grondrechten van de Nederlanders afgeschaft in naam van de volksgezondheid, vindt FVD. Twee mensen mogen elkaar bezoeken. Winkels moesten gedwongen gesloten zijn, en daarna alleen op afspraak winkelen. De horeca was maandenlang dicht, niet omdat eigenaren dat wilden, maar omdat de overheid dat afdwong. En als een ondernemer niet meewerkte kon hij gewoon gearresteerd worden.

FVD vindt daar wat van. Maar volgens iedereen die geen FVD’er is doet de partij dat op een manier die net netjes is. SP-leider Lilian Marijnissen bijvoorbeeld verwoordt het zo:

Hoe triest ben je om het immense leed van zoveel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht te krijgen? Het is walgelijk en ik hoop dat iedereen zich hiertegen uitspreekt. pic.twitter.com/j7KRZMQd9X — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) May 2, 2021

En ook het Algemeen Dagblad citeert allerlei mensen die het niet vinden kunnen. D66-leider Sigrid Kaag bijvoorbeeld – die lid is van een kabinet dat tienduizenden Nederlanders willens en wetens financieel ruïneerde in de toeslagenaffaire – stelt: “‘Er rust een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers, om het goede voorbeeld te geven, om het woord géén gif te laten zijn. Ook in 2021 moeten we naar die woorden handelen. Dit is een dieptepunt. Alweer.”

FVD-Eerste Kamerlid Theo Hiddema reageert daarop dat de vergelijking wat hem betreft niet “van goede smaak” getuigt. Maar, voegt hij toe in antwoord aan Kaag: “Dat haar oproep ook de D66-reinheidsapostelen in het racisme en discriminatie debat tot bezinning mag brengen.” Want, is zijn punt natuurlijk, in dat debat zijn het juist D66’ers en zulk volk die de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog maar al te vaak maken.

FVD-leider Thierry Baudet vindt de volkswoede zwaar overdreven. “Al decennia politiseren onze tegenstanders de Oorlog om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen,” legt hij uit op Twitter. Er is, had hij kunnen toevoegen, zelfs een term verzonnen voor te gemakkelijke vergelijkingen (vaak door links) met de Tweede Wereldoorlog: een Godwin maken.

“Nu zeggen wij: zullen we op 5 mei ook even stilstaan bij de vrijheden die we in 2020/2021 zijn kwijtgeraakt?” gaat Baudet verder. “Dat zou niet mogen? Wat een hypocrisie.”

Al decennia politiseren onze tegenstanders de Oorlog om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen. Nu zeggen wij: zullen we op 5 mei ook even stilstaan bij de vrijheden die we in 2020/2021 zijn kwijtgeraakt? Dat zou niet mogen? Wat een hypocrisie. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) May 3, 2021

De Forum-leider is dus bepaald niet onder de indruk van de kritiek en zegt feitelijk: ‘Wat wij doen is niet anders dan wat jullie al decennia doen, alleen doen wij het nu vanwege een libertaire agenda.’

Op zijn beurt kan Baudet weer rekenen op de steun van zijn achterban:

Dat dus. Al die mensen die nu op de achterste benen staan, komen letterlijk dagelijks met vergelijkingen over Hitler, Nazi's, Holocaust en ga zo maar door. Het is hypocrisie op een manier die ik zelden eerder in die mate op Twitter ben tegengekomen. — Frans van Zwienen (@Franzzois) May 3, 2021

Het zijn ook allemaal weer de useful suspects die er meteen bovenop sprongen.

Sneu-Nederland zag z’n kans weer schoon. — Beth Be🇳🇱🇬🇧🇭🇺🇮🇱 (@BBalings) May 3, 2021

Diegenen die de toekomst van mijn kinderen en die van ons land het snelst naar de verdoemenis (willen) helpen, zijn het meest "geschokt". Altijd dezelfde. Steeds weer. — L. Ruigrok (@l_ruigrok) May 3, 2021