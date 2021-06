Caroline van der Plas grijpt sieraad-shamer: ‘Water zoeken bij volle maan, als de paarse kikker drie keer kwaakt!’

Zoals ieder Kamerlid krijgt ook Caroline van der Plas (BBB) met enige regelmaat kritiek te verduren, ook op zaken die niets met de politiek te maken hebben. Maar de parlementariër stond toch even gek te kijken toen ze na haar bijdrage in het coronadebat vandaag ineens werd aangevallen om een geel snoer met blauwe kralen om haar nek. Een anonieme twitteraar vond namelijk dat Van der Plas een wichelroede om haar hals had hangen. Dat zag er nogal esoterisch uit, vond hij.

Dat ging Van der Plas toch een beetje ver, die besloot de knul op z’n plek te zetten. Ze gaf op sarcastische wijze tegengas: ”Ja. Goed gezien. Ik ga straks water zoeken in Den Haag. Doe ik wel vaker. Normaal gesproken overigens alleen bij volle maan en als de paarse kikker om 19.34 uur op zondagavond drie keer heeft gekwaakt op de vliegenzwam.”

De tegenaanval sorteerde meteen effect. Van der Plas kan goed ‘onderscheid maken tussen humor of een mogelijke aanval,’ stelde de anonieme ietwat lachend als een boer met kiespijn vast.

