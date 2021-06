De Jonge wil in ieder geval tot augustus vasthouden aan 1,5 meter afstand

Tijdens het debat over de coronacrisis en dan met name over de strategie van het kabinet om het virus te bestrijden kwamen de PVV en D66 met een voorstel om de anderhalvemeterregel af te schaffen. Dit omdat de cijfers – besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen – zo positief zijn.

Wat de twee aartsvijanden betreft is er daarom geen enkele reden om nog vast te houden aan de regel.

Maar minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) liet vandaag weten daar toch anders over te denken. Volgens het Outbreak Management Team is, zei De Jonge, de anderhalvemeterregel sowieso tot in augustus noodzakelijk. Niet om gevaccineerden te beschermen, maar om mensen te beschermen die (nog) niet gevaccineerd zijn. In sommige gevallen zal dit zijn omdat die mensen niet gevaccineerd wíllen worden, maar er zijn ook veel gevallen waarbij mensen gewoon niet gevaccineerd kúnnen worden voor de datum, en zeker niet twee keer.

Een eerste prik is, ging De Jonge verder, al positief omdat het de weerstand van burgers tegen het coronavirus verbetert, maar wat de minister betreft is een tweede prik (voor zoveel mogelijk mensen) wel echt bittere noodzaak. Daarom wil hij niet afzien van deze regel.