Euforische Van der Plas in jubelstemming na mega groei in peiling: ‘BBB bijna net zo groot als CDA’

In de nieuwe peiling van Maurice de Hond is het CDA verpulverd, de partij verloor al flink wat virtuele zetels de afgelopen weken maar staat nu op zes(!) schlemielige zetels. Ondertussen is duidelijk geworden dat BBB alsmaar populairder wordt in het land. En dat is volgens partijleider Caroline van der Plas mooi om te zien. Twee jaar lang hebben ze hard gewerkt én tegen alle verwachtingen in wisten ze een zetel te veroveren. Nu staan ze zelfs virtueel op vijf zetels.

Voor de BoerBurgerBeweging was electoraal gezien geen ruimte, althans dat was de boodschap van critici toen de partij twee jaar geleden werd opgericht. Nederland had al een partij met een boerenhart, het CDA. Maar de critici vergaten dat veel boeren zich in de steek gelaten voelden door het CDA. BBB wilde een nieuwe wind door de Tweede Kamer laten waaien én tot op heden is dat gelukt.

Ook al heeft de partij maar één zetel, Van der Plas weet het partijgeluid goed te verkopen én over te brengen. En dat laten de peilingen zien, in enkele maanden tijd is de partij vervijfvoudigd én dat is natuurlijk een reden om trots terug te kijken op de jonge geschiedenis van de partij.

Toen we 2 jaar geleden begonnen, geloofde bijna niemand erin. CDA zei toen: “Laat ze maar gewoon bij ons aansluiten.” Nu is @BoerBurgerB bijna net zo groot als CDA. #5Zetels 💪 pic.twitter.com/vb2si09CDe — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 20, 2021

Bij het ontstaan van de partij kreeg men te horen dat ze maar beter konden overstappen naar het CDA. Maar gelukkig voor vele Nederlanders hebben ze dat niet gedaan. Door intern gerommel, de Omtzigt-affaire én de regenteske houding van het CDA lijkt de partij haar beste dagen wel te hebben gehad. Waar het CDA in een mega crisis verkeerd zijn het juist fantastische tijden voor BBB.

Peilingen, we krijgen er geen extra mensen mee in de Tweede Kamer nu, maar het is natuurlijk een prachtig compliment voor @lientje1967 en team-BBB ! pic.twitter.com/vyyRLdAKxG — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) June 20, 2021

De peiling levert inderdaad geen extra zetels op, maar biedt wel een hoop optimisme voor de toekomst. Het geluid van de partij slaat aan in Nederland én nu is het zaak om als BBB-zijnde te blijven bouwen aan het partijfundament. Met een CDA dat op instorten staat is er enorm veel groeipotentieel voor de nieuwe boerenpartij in Nederland.