Filmpje! DDS-hoofdredacteur Michael van der Galien roept op: ‘Efteling, houd je rug recht, geef niet toe aan Woke-gezeur!’

Hoofdredacteur van De Dagelijkse Standaard Michael van der Galien is helemaal klaar met alle Woke-gekken die eisen dat de Efteling de ene na de andere attractie aanpast omdat ze zich “beledigd” voelen. Dit keer is het weer een vader van een “genderkind-zoon” die het leuk vindt dat er in Symbolica een lakei met een jurk is. Michaels boodschap aan de Efteling is: houd je rug recht, geef niet toe!

Een Nederlandse vader ging onlangs met zijn 7-jarige zoon naar de Efteling. Geweldig leuk, zou je denken. Maar niets is minder waar. Want toen de twee naar de Symbolica-attractie gingen werden ze tot hun grote schrik geconfronteerd met een vervelende, irritante lakei die betrapt werd toen hij stiekem een jurk aantrok.

Dat was tegen het zere been van de vader. Want zijn zoon is een zogenaamd “genderkind.” Dit houdt in dat de zoon zich met een andere “gender” identificeert dan de gender waarmee hij geboren is. Of, in gewone mensentaal: zijn 7-jarig (!) zoontje draagt liever een jurk dan een spijkerbroek.

Daarom kon de vader de humor van Symbolica absoluut niet waarderen. Een lakei die “betrapt” werd toen hij stiekem een jurk aantrok? Zo voelen transgenders zich benadeeld en gediscrimineerd! Daarom zit er wat papa betreft maar één ding op: Symbolica moet worden aangepast. Want lachen om iets dat voor 0,5% van de bevolking een ding is – misschien maximaal 2%, maar dan houdt het wel mee op – kan écht niet.

Nou, hoofdredacteur van De Dagelijkse Standaard Michael van der Galien is een héél andere mening toegedaan. In een nieuwe video roept hij de Efteling op de rug recht te houden want, zoals ze nu zelf ook kunnen zien, de Woke-brigades houden nooit op. Ze vinden elke keer weer een manier om “beledigd” zijn, en nieuwe eisen te stellen. Op het moment dat je door de knieën gaat is het einde zoek.

De Efteling heeft die fout één keer gemaakt. Maar alleen een ezel stoot zich twee keer aan dezelfde steen. Het mooiste attractiepark van Nederland zal niet zó dom zijn. Toch?

