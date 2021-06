Filmpje! Linkse partijkartelpolitici weten niet wat Build Back Better is: ‘Je moet me even bijpraten’

De Build Back Better-ideeën van het World Economic Forum zijn nog niet heel erg bekend. Toen Omroep ON! diverse politici confronteerde met het Great Reset-plan van het World Economic Forum hadden ze geen idee wat het was. Behalve Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie. Die wilde wél hardop zeggen wat het is: een ondemocratisch plan om onze manier van leven fundamenteel te veranderen.

Omroep ON! besloot om even langs te gaan bij de Tweede Kamer om Kamerleden te vragen wat ze eigenlijk afweten van het Great Reset-plan van het World Economic Forum, en dus van de Build Back Better-ideeën. Die twee zijn eigenlijk één en hetzelfde. Het plan is de Great Reset, en ze noemen wat ze ‘terugbouwen’ als het oude systeem eenmaal is afgebroken “building back better.”

Enkele politici gebruiken die termen. Onze eigen premier Mark Rutte deed dat. Maar dat geldt ook voor de Canadese premier Justin Trudeau, de Belgische regeringsleider Alexander De Croo, en zelfs Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk die er werkelijk een énorme fan van is.

The NHS has been tireless in its heroic work throughout the pandemic. I saw some of that brilliant work today at Colchester Hospital. We will continue to give the NHS the support it needs as we build back better. pic.twitter.com/7MHcf1jhNC — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 27, 2021

En dat is nog maar één video van Johnson waarin hij die deze term gebruikt. There are many more where those came from, zouden ze in Engeland zeggen. Jaja, allemaal gaan ze voor “Build Back Better.” Zo fijn!

In Nederland leeft de term echter niet zo. Toen ON! Kamerleden vroeg of ze weten waar dit voor stond antwoordden ze bijna allemaal ontkennend. Ze hadden er nog nooit van gehoord. Build Back Wattus?

“Ik heb geen idee,” aldus Sylvana Simons van BIJ1. “Hahahahahaha,” sloot ze haar reactie af. Lisa Westerveld van GroenLinks deed ook een duit in het zakje. Of eigenlijk niet: “Ik weet het eigenlijk niet. Wat is het?” Jasper van Dijk van de SP: “Ja, dan moet je me even bijpraten.”

Alleen Peter Kwint van de SP gaf aan te weten waar het over ging, en legde uit dat het wat hem betreft draait om volstrekte gekken met te veel tijd om handen en hem er af en toe een boos mailtje over sturen.

De enige die zich zorgen maakte om het relatief obscure plan, was Pepijn van Houwelingen (FVD): “Dat is een initiatief van het World Economic Forum, het staat ook wel bekend als de Great Reset, waarbij op basis van het Covid-verhaal onze hele samenleving getransformeerd moet worden.”

Dat klopt. Dat is het heel kort gezegd, inderdaad. De grondlegger van het World Economic Forum, Klaus Schwab, heeft er zelfs een heel boek over geschreven. Hier, koop dat boek. Kan je het zelf allemaal lezen. Het is niet zo dat hij en zijn mede WEF’ers een geheim maken van hun ideeën, of iets dergelijks. Mark Rutte begint tegenover de VN zélf over Build Back Better. Want, stelt hij, de coronacrisis is eigenlijk een “unieke mogelijkheid.” “Nu is het moment om de veranderingen door te voeren die nodig zijn om een klimaatbestendige wereld te creëren,” aldus de premier. “Om de welvaart te vergroten en de volksgezondheid te verbeteren” (tuurlijk). “But also to Build Back Better, waarbij we een groen en inclusief herstel bevorderen, en om progressie te boeken wat betreft de 2030 duurzaamheidsdoelen.”

Die laatste doelen staan hier handig beschreven op de website van… daar gaan we weer… het World Economic Forum. De term “Build Back Better” wordt ook uitgelegd op de website van diezelfde organisatie en slaat, aldus het WEF, eigenlijk op het “heruitvinden van kapitalisme.” En dan is er ook nog dat “inclusieve” en natuurlijk de idee dat we naar een “broeikasgasneutrale economie” moeten in verband met klimaatverandering.

Daarom is het ook heel prima dat een petitie over Build Back Better meer dan 40.000 handtekeningen ingezameld heeft. Die 1) afdwingt dat er een Tweede Kamerdebat gehouden wordt over deze materie én die 2) wil dat de Kamer afstand neemt van de WEF-ideeën. Want, aldus Van Houwelingen terecht, het is aan de kiezer of die dit soort grootschalige veranderingen wil; dat hoort geen beslissing te zijn die eventjes snel genomen wordt bij elitaire gremia.

Afijn, als de rest van de politiek de schouders ophaalt is de kans natuurlijk minimaal dat dit debat uiteindelijk iets oplevert.

