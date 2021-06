FVD blijft uiteenvallen: drie Brabantse Statenleden stappen over naar Groep Van Haga

Drie Statenleden hebben zich gisteren afgescheurd van de FVD-fractie in de provincie Noord-Brabant. Zoals ook de meeste andere afsplitsers, geven de lokale politici geven aan genoeg te hebben van de tactieken van partijleider Thierry Baudet en zijn ideologie van zoveel mogelijk ophef creëren. Daarom stappen Eric de Bie, Camiel van der Meeren en Maikel Bekker over naar de Groep Van Haga – die hiermee ook voor het eerst een provinciale vertegenwoordiging heeft. Saillant detail: Eric de Bie was gedeputeerde namens de partij, totdat VVD en CDA de samenwerking met Forum voor Democratie beëindigden.

Bij Omroep Brabant licht De Bie zijn stap toe: “Je komt niet echt vooruit als je partij keer op keer ophef veroorzaakt. Ik heb me altijd met de volle honderd procent ingezet voor Forum, maar mijn grens is gewoon bereikt.”

Zijn nieuwe partijleider, Van Haga, is blij met de aanwinst van het drietal: “Wat een eer!”, aldus het Kamerlid: “Van harte welkom. Samen gaan we Nederland een beetje mooier maken!”